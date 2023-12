Urgente llamado de las EPS a Minsalud para discutir presupuesto del sector para 2024; “está en riesgo atención de pacientes”, dicen

A la fecha en que Acemi comparte su comunicado, 20 de diciembre, “dichos espacios no han sucedido, no se conocen los resultados del cargue de la información de suficiencia y no hay señales del referido incremento. Como lo hemos advertido, un incremento que no refleje la realidad de gasto del Sistema y se quede corto en el estimado, como ha sucedido en los últimos años, seria de la mayor gravedad para la estabilidad del sector y la oportuna y correcta atención de los pacientes”.