Tras fallo de La Haya, MinSalud confirma el millonario presupuesto para invertir en hospitales de San Andrés y Providencia

Luego de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) emitiera su decisión final sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua, quedó claro que las pretensiones del país centroamericano fueron desestimadas por el Tribunal.

En ese sentido, el fallo de La Haya configuró una victoria para Colombia, sin embargo, aún quedan retos que el mismo Gobierno reconoce.

Desde San Andrés, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expuso que su cartera ya tiene recursos destinados para atender las necesidades sanitarias en el archipiélago.

“En este momento tenemos un presupuesto de 55 mil millones de pesos, que nos ha solicitado el hospital central de acá (San Andrés). Tenemos también 2.500 millones de pesos en dotación para el hospital de Providencia que está pronto a inaugurarse, con recursos de la Unidad del Riesgo y ayudas muy importantes (...). Por supuesto, vamos a continuar. Nos han hecho otras solicitudes como una lancha rápida para sacar pacientes en la noche de Providencia a San Andrés porque no hay transporte nocturno aéreo. Al mismo tiempo también la posibilidad de dotar adecuadamente el hospital con un resonador -que es lo que le falta- y subir el nivel del mismo. (...) Tenemos que ser, inclusive, un centro que también traiga turismo de salud”, dijo el ministro Jaramillo.

“Necesitamos que la soberanía de Colombia esté basada en todos estos temas. Si no tenemos buena educación, si no tenemos salud, si no tenemos infraestructura, si no tenemos un pueblo que pueda mostrarse al mundo, no va a poder ser ese pueblo ecológico, turístico y medioambiental. Aquí tenemos el sea flower, que es la mayor riqueza que tiene este territorio. Tenemos que defenderla para poder traer un turismo ecológico y las posibilidades de que esto sea un centro muy importante para la economía”, anotó.

Para el ministro, lo más importante es que los colombianos “entendamos que, por fortuna, los tres intereses que tenía Nicaragua sobre nuestro territorio han sido totalmente rechazados por parte de la Corte”. No obstante, advirtió que viene un escenario bastante complejo.

“La soberanía de Colombia se inicia aquí, en este territorio. Y nosotros tenemos que entender que este es un territorio muy diferente al continental. Y creo que las medidas hoy, la presencia del señor presidente, tiene que comenzar por entender que este territorio tiene que ser salvaguardado, debe dársele oportunidades muy diferentes”, sintetizó el jefe de la cartera de Salud.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. | Foto: Publicaciones Semana - Juan Carlos Sierra

“Este debe ser un territorio en donde, por ejemplo, las inversiones se puedan hacer de la forma como los raizales quieran, una economía muy diferente a la economía continental que tenemos, y una gran cantidad de privilegios para este territorio y para los raizales para que no se sientan ciudadanos abandonados de Colombia y sitio en donde no se esta dejando un desarrollo importante”, agregó.

Archipiélago Isla de Providencia, Colombia | Foto: Guillermo Torres Reina - Publicaciones Semana

“Tenemos que defender nuestra soberanía”

Respecto a cómo queda el ambiente entre Colombia y Nicaragua tras el fallo de la CIJ, el ministro Jaramillo consideró que el diálogo es lo más importante.

“Este es un presidente y un gobierno de diálogo. Es sentarnos a solucionar el problema de los raizales, están sufriendo hoy porque no hay una claridad, no estamos interviniendo donde debemos intervenir. En el gobierno anterior, se llevaron un barco colombiano y no intervinimos. Ahora hay que defender los derechos sobre los cuales gravita toda esta territorialidad, que son los derechos de los raizales”, manifestó el ministro de Salud en diálogo con SEMANA TV.

San Andrés. | Foto: Guillermo Torres Reina - Publicaciones Semana

Frente a la relación con Nicaragua, Jaramillo reiteró que es clave que Colombia defienda su soberanía, sin embargo, también resulta necesario sentarse con el contradictor “para solucionar los problemas que están afectando hoy a San Andrés, Providencia, Santa Catalina y al pueblo directamente implicado, que es el pueblo raizal”.