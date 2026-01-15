El Debate

Advierten a trabajadores lo que les pasará por aumento del salario mínimo decretado por Petro: “El presidente debe estar preocupado”

Todavía sigue la controversia por la decisión de Petro y varios sectores han encendido las alarmas por lo que podría pasar.

Redacción Debate
15 de enero de 2026, 5:46 p. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images / Foto 3: Getty Images

Han pasado ya varios días desde el inicio del 2026, pero todavía sigue la controversia por el aumento del salario mínimo que decretó el presidente Gustavo Petro. Pese a las críticas, el jefe de Estado ha defendido su decisión.

Por eso, varios sectores políticos y sociales han advertido lo que podría llegar a pasar tras este gran incremento, que ha dividido opiniones.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y no dudó en encender las alarmas por lo que puede llegar a pasar con los trabajadores a lo largo del año debido al aumento del mínimo.

El presidente Gustavo Petro durante la conmemoración de los 9 años del Acuerdo de Paz.
Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia

El presidente está haciendo demagogia, política y populismo, lo hizo al incrementarlo y lo hace ahora al tratar de mentir y engañar a los colombianos diciendo que no va a subir el costo de vida o los alimentos”, señaló.

José Manuel Restrepo le pide al Consejo de Estado suspender el salario mínimo decretado por Petro y deja dos preguntas entre su exposición de motivos

El líder gremial sostuvo que los impactos van a aparecer “poco a poco” y cada vez pueden ser mayores, ya que considera que la economía no lo va a poder “aguantar”. En ese sentido, recordó que los costos van a subir y, si estos no se cubren con los precios del producto, muchas personas se quedarán sin trabajo.

Fue más allá y apuntó que pueden llegar a ser más de 700 mil los puestos de trabajo que hoy en día están en riesgo por esta cuestión. “Algunos se irán a la calle y otros a la informalidad”, indicó.

Por su parte, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que “el presidente debe estar muy preocupado, entre otras cosas, por cuenta de los sectores en los que ya se ha visto el incremento de los precios".

Gustavo Petro Presidente de Colombia
Gustavo Petro. Foto: Presidencia

La medida fue chambonamente diseñada”, dijo.

Cabal se mostró de acuerdo con esto, asegurando que se notó la “improvisación” solo por el hecho, según él, de que detrás de todo el objetivo de Petro es lograr apoyo para las elecciones a la Presidencia.

Álvaro Uribe se refiere al aumento del salario mínimo: “El Gobierno lo mata por los altos impuestos y el endeudamiento”

“Es una forma de poder congraciarse con la población trabajadora, que hoy pueden estar felices por el momento, pero lamentablemente el impacto se va a ir viendo a mediano y largo plazo, cuando ya muchas empresas no puedan resistir”, manifestó.

El presidente de Fenalco afirmó que el golpe puede ser mucho mayor, si se tiene en cuenta que, además del salario, también se comienzan a aplicar los cambios de la reforma laboral, lo que aumentará los costos.

Realmente el presidente hoy sí debe estar preocupado porque las consecuencias se van a ver, no se puede tapar el sol con las manos, (…) todo va a ser una cascada de alzas”, expresó.

Cabal sostuvo que esto impactará a las pequeñas, medianas y grandes empresas, ya que solo tendrán dos opciones: aumentar el precio de los productos o despedir trabajadores. “Van a empezar a tomar medidas”, advirtió.

Finalmente, indicó que desde Fenalco se está llevando a cabo una investigación sobre lo que van a hacer las empresas por cuenta del decreto de Petro.

