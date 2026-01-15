José Manuel Restrepo le pide al Consejo de Estado suspender el salario mínimo decretado por Petro y deja dos preguntas entre su exposición de motivos

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco del debate que sostuvo con Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes), el exjefe de las citadas carteras instó al Consejo de Estado a suspender el alza del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro, el cual quedó en $2.000.000 con el auxilio de transporte.

“Yo iba a decir que si Fenalco no lo pedía, yo sí le pedía al Consejo de Estado que ojalá aplique una medida cautelar para frenar la aplicación de ese decreto. Y lo pido como académico porque me parece que esta medida puede ser muy desafortunada para la economía colombiana”, aseguró.

Restrepo mencionó por qué es dañina tal alza. “En empleo, en informalidad, en inflación, en empobrecimiento de los colombianos, en destrucción de la capacidad de crecimiento y de atracción de inversión del país. Por donde lo mire, tiene efectos negativos. Y creo que el Consejo de Estado tiene que hacer una evaluación, como le decía Jaime, de dos cosas. Uno, ¿por qué este incremento fue más allá de los parámetros que constitucional y legalmente existen para este aumento, que son inflación causada y productividad?“.

“Y dos: ¿De dónde vino un nuevo concepto o valoración del concepto de salario vital que ya se había obtenido en el aumento que se hizo antes del inicio de 2022? Porque desde ese momento, una firma tan seria como Radar, en cabeza de Camilo Herrera, había calculado que se había ya obtenido el salario vital”, agregó.

“Ahora, con un concepto nuevo de la OIT (Organización Internacional de Trabajo), que entre otras además averigüe usted, tengo entendido, ni siquiera la OIT reconoció para este propósito y averígüelo, porque eso es importante, se está usando entonces ese concepto que no aplicaba para este caso, sino para otra historia distinta, para justificar esa idea de salario vital”, señaló el exministro Restrepo.

“Este aumento, supuestamente para lograr un salario vital que, insisto, ya se había obtenido a finales del año 2021 e inicios de 2022, es un concepto que puede deteriorarse, porque con la inflación que se va a generar va a haber pérdida de poder adquisitivo y, de alguna manera, pues se va a incumplir ese concepto de salario vital hacia delante”, aseveró el exministro de Hacienda.

Actualmente, el Consejo de Estado admitió para su estudio la demanda presentada en contra del Decreto 1469, mediante el cual, el pasado 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro estableció el salario mínimo para este 2026.

En la acción judicial, se advierte que el decreto que fija el salario mínimo mensual legal vulneró varios principios constitucionales y legales, así como las bases de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y motivación suficiente de los actos administrativos.

Para fijar este monto se deben tener, entre otros factores, la inflación, la meta de inflación, productividad, contribución de los salarios al ingreso nacional y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, como lo señaló el presidente Petro en su alocución, y como es visible en el documento, el decreto “no determinó” el aumento de un “23 % a partir de dichos parámetros”.

“El propio decreto confiesa que el porcentaje surge de la brecha entre el salario mínimo vigente y una estimación del salario vital elaborada por la OIT. Esto significa que el Gobierno no utilizó los parámetros legales para definir el incremento, sino que sustituyó el sistema legal por una regla de cierre de brecha no prevista por el Congreso”, alegó.

Petro ha defendido desde su cuenta en X, su habitual vía de comunicación, la decisión que tomó.