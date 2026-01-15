EL DEBATE

José Manuel Restrepo le pide al Consejo de Estado suspender el salario mínimo decretado por Petro y deja dos preguntas entre su exposición de motivos

El exministro de Hacienda y de Comercio aseguró que el efecto de dicho incremento puede ser muy dañino para el país.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción El Debate
15 de enero de 2026, 6:16 p. m.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco del debate que sostuvo con Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes), el exjefe de las citadas carteras instó al Consejo de Estado a suspender el alza del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro, el cual quedó en $2.000.000 con el auxilio de transporte.

“Yo iba a decir que si Fenalco no lo pedía, yo sí le pedía al Consejo de Estado que ojalá aplique una medida cautelar para frenar la aplicación de ese decreto. Y lo pido como académico porque me parece que esta medida puede ser muy desafortunada para la economía colombiana”, aseguró.

Restrepo mencionó por qué es dañina tal alza. “En empleo, en informalidad, en inflación, en empobrecimiento de los colombianos, en destrucción de la capacidad de crecimiento y de atracción de inversión del país. Por donde lo mire, tiene efectos negativos. Y creo que el Consejo de Estado tiene que hacer una evaluación, como le decía Jaime, de dos cosas. Uno, ¿por qué este incremento fue más allá de los parámetros que constitucional y legalmente existen para este aumento, que son inflación causada y productividad?“.

Salario mínimo: Consejo de Estado admitió primera demanda contra el decreto firmado por el presidente Petro
Advierten a trabajadores lo que les pasará por aumento del salario mínimo decretado por Petro: “El presidente debe estar preocupado”

“Y dos: ¿De dónde vino un nuevo concepto o valoración del concepto de salario vital que ya se había obtenido en el aumento que se hizo antes del inicio de 2022? Porque desde ese momento, una firma tan seria como Radar, en cabeza de Camilo Herrera, había calculado que se había ya obtenido el salario vital”, agregó.

El Debate

Advierten a trabajadores lo que les pasará por aumento del salario mínimo decretado por Petro: “El presidente debe estar preocupado”

Semana TV

Este sería el impacto en la economía tras aumento del salario mínimo de 23,7%

El Debate

Pelea dentro del gobierno Petro, hasta en WhatsApp | Carlos Carrillo cuenta “el acto infantil” de Angie Rodríguez en su contra

El Debate

Fuego amigo en el Gobierno Petro | Carlos Carrillo habla de sus “pugnas intestinas” con Angie Rodríguez y Armando Benedetti

Semana TV

Habla Carlos Carrillo: ¿qué fue lo que ocurrió con Angie Rodríguez? Entérese aquí

El Debate

Los cálculos matemáticos de Abelardo de la Espriella para ganar en primera vuelta: “Lo digo con humildad”

El Debate

“Matador es la prueba viviente de que el petrismo es una contradicción en sí mismo, debería ser objeto de expulsión si algo de cordura le queda a ese circo”

Política

La cruzada de Petro en defensa del salario mínimo: el presidente le respondió a sus críticos

Confidenciales

Álvaro Uribe se refiere al aumento del salario mínimo: “El Gobierno lo mata por los altos impuestos y el endeudamiento”

Macroeconomía

¿Por qué vivir en un conjunto será más caro este año, incluso sin subir el arriendo?

“Ahora, con un concepto nuevo de la OIT (Organización Internacional de Trabajo), que entre otras además averigüe usted, tengo entendido, ni siquiera la OIT reconoció para este propósito y averígüelo, porque eso es importante, se está usando entonces ese concepto que no aplicaba para este caso, sino para otra historia distinta, para justificar esa idea de salario vital”, señaló el exministro Restrepo.

“Este aumento, supuestamente para lograr un salario vital que, insisto, ya se había obtenido a finales del año 2021 e inicios de 2022, es un concepto que puede deteriorarse, porque con la inflación que se va a generar va a haber pérdida de poder adquisitivo y, de alguna manera, pues se va a incumplir ese concepto de salario vital hacia delante”, aseveró el exministro de Hacienda.

Vea El Debate, completo:

YouTube video lghdJVJls7o thumbnail

Actualmente, el Consejo de Estado admitió para su estudio la demanda presentada en contra del Decreto 1469, mediante el cual, el pasado 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro estableció el salario mínimo para este 2026.

En la acción judicial, se advierte que el decreto que fija el salario mínimo mensual legal vulneró varios principios constitucionales y legales, así como las bases de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y motivación suficiente de los actos administrativos.

Para fijar este monto se deben tener, entre otros factores, la inflación, la meta de inflación, productividad, contribución de los salarios al ingreso nacional y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, como lo señaló el presidente Petro en su alocución, y como es visible en el documento, el decreto “no determinó” el aumento de un “23 % a partir de dichos parámetros”.

YouTube video YZTVYMQ3aL4 thumbnail

“El propio decreto confiesa que el porcentaje surge de la brecha entre el salario mínimo vigente y una estimación del salario vital elaborada por la OIT. Esto significa que el Gobierno no utilizó los parámetros legales para definir el incremento, sino que sustituyó el sistema legal por una regla de cierre de brecha no prevista por el Congreso”, alegó.

Petro ha defendido desde su cuenta en X, su habitual vía de comunicación, la decisión que tomó.

Más de El Debate

José Manuel Restrepo

José Manuel Restrepo le pide al Consejo de Estado suspender el salario mínimo decretado por Petro y deja dos preguntas entre su exposición de motivos

Presidente Gustavo Petro.

Advierten a trabajadores lo que les pasará por aumento del salario mínimo decretado por Petro: “El presidente debe estar preocupado”

Este sería el impacto en la economía tras aumento del salario mínimo de 23,7%

Este sería el impacto en la economía tras aumento del salario mínimo de 23,7%

Armando Benedetti, Angie Rodríguez y Carlos Carrillo.

Pelea dentro del gobierno Petro, hasta en WhatsApp | Carlos Carrillo cuenta “el acto infantil” de Angie Rodríguez en su contra

Armando Benedetti, Carlos Carrillo y Angie Rodríguez.

Fuego amigo en el Gobierno Petro | Carlos Carrillo habla de sus “pugnas intestinas” con Angie Rodríguez y Armando Benedetti

Habla Carlos Carrillo: ¿qué fue lo que ocurrió con Angie Rodríguez? Entérese aquí

Habla Carlos Carrillo: ¿qué fue lo que ocurrió con Angie Rodríguez? Entérese aquí

Abelardo de La Espriella

Los cálculos matemáticos de Abelardo de la Espriella para ganar en primera vuelta: “Lo digo con humildad”

Lón Darío Peláez/ Semana

“Matador es la prueba viviente de que el petrismo es una contradicción en sí mismo, debería ser objeto de expulsión si algo de cordura le queda a ese circo”

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella propone cambio extremo para fijar el salario mínimo y evitar que se decrete con “populismo”

La foto que publicó el presidente, Gustavo Petro, el 11 de enero de 2026

Anticipan cómo será la reunión de Petro con Trump: “Se hace llamar el jaguar cuando en realidad es una hiena”

Noticias Destacadas