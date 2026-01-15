Confidenciales

Álvaro Uribe se refiere al aumento del salario mínimo: “El Gobierno lo mata por los altos impuestos y el endeudamiento”

El líder del Centro Democrático cuestionó la gestión del Gobierno nacional.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 4:27 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe se refirió al debate que ha generado el incremento.
El expresidente Álvaro Uribe se refirió al debate que ha generado el incremento. Foto: NurPhoto via Getty Images

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre el incremento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro del 23 %. Según dijo, respalda que haya un aumento, pero cuestionó que las decisiones del mismo Gobierno lo afectan.

“Apoyamos el salario mínimo. El Gobierno lo mata por los altos impuestos, el endeudamiento, a los 800 millones le han sumado otros 400; el derroche, la corrupción, el clientelismo, 200.000 personas nombradas irresponsablemente porque no tienen con qué pagarles”, cuestionó Uribe.

El líder del Centro Democrático criticó que habría unos 2.100.000 jóvenes en el país que no estudian ni trabajan, sumado a la violencia que se vive por el “narcoterrorismo”.

“Pero es posible orientar mejor al país, un Estado pequeño, menos impuestos, oportunidades a los jóvenes, a los trabajadores, financiación de veras, de verdad, de la economía popular, todo es posible con Paloma (Valencia)”, aseguró Uribe.

