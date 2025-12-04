Advierten lo que haría Petro si su candidato gana la Presidencia y no le hace caso: “Él es capaz”

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, publicó recientemente su libro La agenda de la desestabilización, en el que analiza aspectos como la democracia, la Constitución, la propiedad privada, entre otros.

Sin embargo, un tema que sin duda es clave es su percepción sobre el Gobierno del presidente Gustavo Petro, mandatario con quien precisamente Bruce Mac Master ha sostenido varios encontrones.

Precisamente, en El Debate de SEMANA, Bruce Mac Master se refirió a lo que haría Petro si su candidato gana la Presidencia de la Presidencia y no le termina obedeciendo órdenes.

“Yo creo que él va a ser un expresidente, digamos, complejo. Seguramente si tiene un gobierno afín a él, lo va a comenzar apoyando, pero si no le hacen caso, él se va a molestar. Él es muy irascible, volátil y, si se va a molestar, él es capaz de criticar a cualquiera. Ya vemos cómo critica a sus subalternos o a sus copartidarios que son parte del gabinete. Entonces él puede terminar siendo, si gana alguien de su lado, un expresidente que arranque muy amable y termine muy molesto, muy inquieto”, dijo puntualmente Mac Master.

El presidente de la Andi también se refirió a lo que pasaría si a la Presidencia de la República llega en 2026 una persona que no es de la línea del petrismo.

“Yo creo que lo que va a suceder, y en parte está sucediendo hoy en día, es que se va a tratar de generar un ambiente de zozobra parecido al de 2021, que por cierto ellos consideran, porque el grupo del Pacto Histórico considera que esa fue la base de la elección de Gustavo Petro, sería la base de la elección para el 2030 y de alguna forma están generando las condiciones para hacer una oposición bien hecha”, agregó en El Debate.

En tal sentido, Mac Master destacó que aquello que se vendría en el periodo presidencial 2026-2030 sería un ambiente bastante agitado.

“Se están creando todas esas condiciones para que ese periodo 2026-2030 sea un periodo suficientemente agitado, suficientemente inestable, como para que se quiera montar una campaña a partir del año 2030″, aseveró el líder gremial.

En El Debate, el presidente de la Andi también mencionó que cuando el presidente Petro asumió el poder, él estaba muy convencido de que por tener dicho cargo, el más importante del país, él podía hacer muchas cosas.