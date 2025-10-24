El presidente Gustavo Petro desató una nueva controversia después de que se publicara el borrador del proyecto de ley que presentará en los próximos días para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Varios sectores políticos y sociales se han mostrado en contra de esta iniciativa, por lo que han levantado su voz de protesta y asegurado que es una forma en la que se está ocultando la ineficacia que ha tenido el Ejecutivo.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y lanzó una alarmante advertencia sobre alguien que, según ella, estaría por encima de Petro en el Gobierno.

La congresista calificó como una “falacia” la narrativa que se ha repetido de que al presidente y sus funcionarios no los han dejado gobernar. “El gobierno del presidente Petro ha comprado congresistas y le han pasado la mayoría de sus proyectos”, argumentó.

Pedraza fue más allá y sostuvo que en Colombia ningún congresista se puede robar dinero sin que exista la complicidad del Ejecutivo. Por ello, cuestionó también el discurso de las comparaciones con otros gobiernos del pasado.

“Afortunadamente no estamos condenados a seguir eligiendo entre Petro y Uribe. Los gobiernos anteriores también fueron pésimos, pero este Gobierno incumplió sus grandes promesas”, manifestó.

De hecho, afirmó que hoy en día se trata de un Ejecutivo que está “rodeado de corruptos” y de personas que están siendo investigadas. Fue allí donde mencionó el nombre de Armando Benedetti, ministro del Interior, y aseguró que en verdad él es quien dirige el país y está por encima del jefe de Estado.

“Ese señor es el copresidente, ese señor es el que toma las decisiones grandes en este país. Jamás una persona que haya votado por Petro y Francia pensó que era para que Benedetti gobernara”, apuntó.

Por su parte, Mauricio Gómez Amín, senador del Partido Liberal, se mostró de acuerdo con Pedraza y manifestó que en Colombia se ha acostumbrado a los “discursos bonitos” por encima de las acciones.