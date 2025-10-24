Dicen en vivo por qué Petro utiliza el tema de la constituyente con más fuerza en algunos momentos: “La vieja confiable”

A pocos meses de finalizar su mandato, el presidente Gustavo Petro sigue insistiendo en una constituyente, aún cuando los tiempos no le dan en su Gobierno para llevar a cabo este cuestionado mecanismo democrático.

En El Debate de SEMANA, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, expuso en vivo por qué el presidente Petro utiliza el tema de constituyente con más fuerza en algunos momentos.

“La constituyente se ha vuelto como el coco, la vieja confiable, que el Gobierno y el presidente sacan cada vez que necesitan poner a la opinión pública a hablar de un tema como este. Yo creo que esta es una propuesta impertinente, porque la correlación de fuerzas que tenemos al día de hoy a nivel global y en Colombia, pienso que amenazan los avances importantes que contempla la Constitución del 91 en lo que se refiere a las libertades individuales”, dijo en El Debate la congresista del partido Dignidad y Compromiso.

La congresista también aseveró que el presidente Petro lo que está haciendo es “buscar un caballito de batalla para hacer campaña y movilizar a su gente”, pensando en las elecciones presidenciales del próximo año.

“Esta es la narrativa más cómoda del presidente Petro desde que era alcalde de Bogotá. Le fue súper mal, sale y dice ‘ay, no me dejaron gobernar’. Lo mismo, como presidente de la República, ‘ay, no me dejaron gobernar’. La verdad es que la mayoría de proyectos de ley que ha presentado el Gobierno nacional, que han sido un montón, se han aprobado por el Congreso de la República”, agregó Pedraza.