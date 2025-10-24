Suscribirse

EL DEBATE

Dicen en vivo por qué Petro utiliza el tema de la constituyente con más fuerza en algunos momentos: “La vieja confiable”

El presidente Gustavo Petro insiste en adelantar en un constituyente a pesar de los cuestionamientos jurídicos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Debate
24 de octubre de 2025, 5:39 p. m.
Presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

A pocos meses de finalizar su mandato, el presidente Gustavo Petro sigue insistiendo en una constituyente, aún cuando los tiempos no le dan en su Gobierno para llevar a cabo este cuestionado mecanismo democrático.

En El Debate de SEMANA, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, expuso en vivo por qué el presidente Petro utiliza el tema de constituyente con más fuerza en algunos momentos.

FUERTES reacciones por gestión de Gustavo Petro y su idea de una constituyente | El Debate

La constituyente se ha vuelto como el coco, la vieja confiable, que el Gobierno y el presidente sacan cada vez que necesitan poner a la opinión pública a hablar de un tema como este. Yo creo que esta es una propuesta impertinente, porque la correlación de fuerzas que tenemos al día de hoy a nivel global y en Colombia, pienso que amenazan los avances importantes que contempla la Constitución del 91 en lo que se refiere a las libertades individuales”, dijo en El Debate la congresista del partido Dignidad y Compromiso.

La congresista también aseveró que el presidente Petro lo que está haciendo es “buscar un caballito de batalla para hacer campaña y movilizar a su gente”, pensando en las elecciones presidenciales del próximo año.

Esta es la narrativa más cómoda del presidente Petro desde que era alcalde de Bogotá. Le fue súper mal, sale y dice ‘ay, no me dejaron gobernar’. Lo mismo, como presidente de la República, ‘ay, no me dejaron gobernar’. La verdad es que la mayoría de proyectos de ley que ha presentado el Gobierno nacional, que han sido un montón, se han aprobado por el Congreso de la República”, agregó Pedraza.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luis Fernando Hoyos rompió el silencio y expuso enfermedad que lo alejó de ‘MasterChef Celebrity’: “Me cogió y me tumbó”

2. Horóscopo fin de semana del 24 al 26 de octubre: predicciones para los 12 signos

3. Aumentan presiones de los controladores de tráfico aéreo en EE. UU. por el cierre de gobierno: “Es inaceptable e insostenible”

4. Mujer profanó tumba en Santander: iba a bañar y cambiar de ropa al difunto; esta es la historia

5. ¿Presagio? Exesposa de Brayan Campo reveló el sueño que tuvo antes de que capturaran al asesino de Sofía Delgado: “No quise contar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroAsamblea Nacional Constituyente

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.