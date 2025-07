Advierten sobre práctica insólita de los jefes de la guerrilla en “los pueblos colombianos”

“La verdadera estrategia de los ceses al fuego es dar control territorial a la guerrilla con el fin de lograr sus propósitos, de influir, dominar territorios y yo sí quiero levantar las alertas de este debilitamiento de la fuerza pública y de estos ceses al fuego porque eso lo que va a llevar inclusive es a que no podamos tener unas elecciones libres el próximo año”, señaló Diego Molano, exministro de Defensa.

“Es que eso es lo que está de fondo porque los ceses al fuego, cinco que ya se llevan, no han fijado reglas claras, no definieron acabar con el negocio del narcotráfico y seguir reclutando. Y lo que viene sucediendo, normalmente, es que el presidente crea un cese al fuego en cualquier región del país, entra un grupo, muchas veces desconocido, dura tres o cuatro meses en negociaciones, paran las negociaciones o, inclusive, las continúan con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y luego paran esas negociaciones. Y como el Ejército, la Fuerza Militar, no operaron, allí quedó en control la guerrilla y los grupos, ahora con estas franquicias criminales, utilizan para controlar el territorio”, agregó el exjefe de la cartera de Defensa en Colombia.