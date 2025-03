“Claudia López no es buena persona, yo creo que un mínimo de lealtad no está mal”

En El Debate , de SEMANA , Peñalosa dijo que ella no es buena persona, que él la ubicó en buenos puestos en algún momento y el pago de ella hacia sí fue calumniarlo.

“Entonces, lo primero que diría es que no es como muy buena persona, ¿no? Yo creo que un mínimo de lealtad no está mal y además me parece desastroso cuando las personas calumnian y más, pues llegó al punto en que ella demandó el metro que nosotros contratamos. Ella firmó la demanda para tumbar el metro que está en construcción, ¿no?, que contratamos nosotros.