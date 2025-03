“¿Cómo se atreve Petro a llenarse la boca con la palabra cambio cuando tiene al lado a Armando Benedetti?”, le dice una expetrista

En El Debate, de SEMANA, se habló de la posibilidad de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, sea sometido a una moción de censura. “La figura de la moción de censura es considerada como el máximo control político que le puede hacer el Congreso de la República (Senado o Cámara) a ministros, superintendentes o directores de departamentos administrativos, previstos tanto en la Constitución Política como el reglamento del Congreso”, en definición del Senado de la República.

Allí, Jose Jaime Uscátegui, representante a la Cámara por el Centro Democrático, y Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, expusieron múltiples argumentos para llevar a dicha figura al jefe de la cartera política del Gobierno del presidente, Gustavo Petro.

En el marco de dicha exposición de los argumentos para llevar a Benedetti a la moción de censura, Pedraza y Uscátegui reaccionaron al anuncio del presidente, Gustavo Petro, de convocar a las urnas a los colombianos porque el Senado de la República no le aprueba sus proyectos de ley. “Si bien yo considero que la reforma laboral tiene unos puntos muy favorables, voté positivo en la Cámara de Representantes, me parece inadmisible lo que está haciendo el presidente. Primero porque es mentirle a la gente que quiere mejores condiciones laborales. No es verdad que una consulta popular vaya a lograr que un proyecto de ley se apruebe en el Congreso pues las preguntas de las consultas populares deben ser sencillas, solo pueden tener respuestas de ‘sí’ o ‘no’, no se pueden someter a articulados. Entonces, a mí me parece que lo que hace el presidente es aprovechar un momento político para adelantar la campaña; lo que le encanta, le encanta estar en campaña, pero así le saca el cuerpo a lo que es su deber, que es gobernar este país”, señaló.

“Entonces, la consulta no le va a conseguir ni mejores condiciones a ningún trabajador, ni va a salvar la vida de ningún paciente; mientras que las decisiones de su ministro de salud sí tienen en una crisis profundísima al sistema de salud. Entonces, eso me parece que es inadmisible y Armando Benedetti, efectivamente, va a ser la cara o una de las caras de esa consulta”, agregó la congresista.

Luego, dijo, le pareció insólito que Petro hablara de cambio teniendo al lado a una de las personas más cuestionables de la política tradicional colombiana. “Yo veía la rueda de prensa del presidente diciendo: ‘Y acá lo que no quieren es que haya cambio’. Y yo decía: “¿Cómo se atreve a llenarse la boca con la palabra cambio cuando tiene al lado a Armando Benedetti en esa rueda de prensa? Y no solo es Armando Benedetti, ¿quién es el precandidato presidencial del Pacto, hoy? Roy Barreras. O sea, automáticamente ellos tienen la varita para limpiarle el historial a toda la clase política tradicional y ponerles un halo y un olor a izquierda y a alternativos cuando no lo son”. agregó.

A su turno, Uscátegui prosiguió al señalar que llevar a Benedetti a la moción de censura es necesario. “Lo he hablado mucho con Jennifer Pedraza y ese grupo de mujeres que hace unas semanas firmaron una carta oponiéndose a la designación de Benedetti como ministro— hay todo tipo de antecedentes—, pero en este mes que lleva Benedetti como ministro, ustedes vieron cómo amenazó al Congreso porque la Comisión Séptima del Senado no le aprobó la nefasta reforma laboral y salieron a amenazar y a retar al Congreso; que si no se les aprueban las reformas, nos vamos a ver en las calles y eso es una falta de respeto y una violación a la división de poderes en Colombia”.

“Hoy los congresistas de la Comisión Séptima están amenazados, han recibido amenazas contra su integridad y la de sus familias y por eso, como Congreso, creo yo que nos tenemos que parar firmes para defender la independencia de poderes y sobre todo en cabeza de Benedetti, que como ministro del Interior no se puede dedicar ni a amenazar ni a retar a ningún congresista, independientemente del color político o su orilla ideológica, pero más allá de eso, a este país no se le olvida la pitufopolítica, de la que precisamente Benedetti es un eje fundamental de todo ese entramado”, agregó.