¿Con las 12 preguntas de la consulta popular se hará lo mismo que con la ‘alocución’? Advierten que buscan “pasar por la faja” al Senado

En El Debate de SEMANA , varias voces opinaron por cuenta de la consulta popular del presidente Gustavo Petro. Dado que el Congreso no le aprobó al jefe de Estado su reforma laboral, el mandatario busca imponerla a través de estas preguntas para que las personas acudan a las urnas y tomen una decisión.

El asunto es que, por un lado, el Senado tiene que aprobar este cuestionario. De otro lado, existe el debate respecto a si el resultado de esta eventual consulta es vinculante o no para el Congreso. Es decir, si lo debe aplicar o no, teniendo en cuenta que el Congreso ya dijo una vez que no y ahora el mandatario busca aprobarlo a través de lo que él llama “el pueblo”.