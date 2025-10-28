Congresista republicano se burló en vivo de Petro por decir que está luchando contra el narcotráfico: “Cree que somos cretinos”

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el mandatario colombiano Gustavo Petro y lo calificó de “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump aseguró que el narcotráfico se ha convertido “en el mayor negocio de Colombia” y manifestó que “Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU.”.

En medio de dicha tensión diplomática, el congresista republicano Carlos Giménez se fue de frente contra el presidente Petro. En El Debate de SEMANA, el político estadounidense se burló del jefe de Estado colombiano por decir que está luchando contra los carteles de la droga.

“(risas) Entonces vamos a coger dos toneladas de cocaína y ‘mira, estoy luchando contra el narcotráfico’; pero ahí van veinte más por allá. Así que, por favor, ¿ustedes creen que nosotros somos cretinos o qué? [...] Que nosotros no sabemos lo que está sucediendo; que el pueblo colombiano no sabe lo que está sucediendo. Cuántas hectáreas más de producción de cocaína es el resultado del gobierno de Gustavo Petro”, cuestionó Giménez en El Debate.

Además, el congresista de Estados Unidos aseguró que el presidente Petro ha sido flexible con los narcotraficantes, desconociendo el aumento en la producción de cocaína.

“La mano suave que tiene contra los narcotraficantes. De vez en cuando dice, ‘mira lo que hicimos por allá’, pero de verdad, lo que está pasando es un aumento de la producción. Y todo eso se puede indicar porque los precios aquí [de cocaína en EE. UU.] están tan bajos. Si no hubiera abundancia de estas drogas, el precio estaría mucho más alto”, agregó el político estadounidense.

En tal sentido, Giménez insistió en que en Colombia se está produciendo mucha más droga durante el mandato del presidente Petro.

“Y eso es por la falta de acción del presidente Gustavo Petro que, de verdad, yo creo, está —como ha dicho el presidente Trump— involucrado en todo esto. Y las acciones, las palabras de él, lo dicen todo”, aseveró en El Debate.

El congresista republicano también justificó los ataques militares de Estados Unidos a narcolanchas, las cuales ya dejan varios muertos.

“Lo que nosotros estamos haciendo, lo que está haciendo el presidente Trump, es proteger las vidas de los norteamericanos, nuestros ciudadanos. Ese es el deber número uno de cualquier gobierno. Entonces, el presidente Petro debe aprender de nosotros, que el primer deber de él es la protección de su propio pueblo y no justificar la existencia de esta gente que está amenazando su propio pueblo y otros pueblos extranjeros”, destacó Giménez.

“Sin un solo muerto”

En medio de la tensión con el mandatario Trump, el presidente Petro no deja de lanzarle puyas por los operativos estadounidenses en el mar Caribe.

El jefe de Estado colombiano se refirió a un operativo contra el narcotráfico cerca de Europa, el cual tuvo participación de la Armada de Colombia.

El presidente Petro ha dicho que no se arrodillará ante el gobierno Trump. | Foto: MONTAJE EL PAÍS- 123 RF