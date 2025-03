Consulta popular de Petro desató tremendo agarrón: “¿Usted renuncia si pierde? Pongamos la carne en el asador”

“Porque es que aquí lo que nos hicieron la vez pasada cuando Juan Manuel Santos perdió el plebiscito y no tuvo ni siquiera la dignidad de renunciar, fue terminar imponiendo después. Entonces, aquí si el presidente se la está jugando toda, que juegue en serio, que se la juegue en serio, que diga que si el país lo derrota y que si el país sale claramente a no apoyar esas iniciativas, que yo creo que además va a terminar siendo una consulta a este gobierno y al nefasto camino por el que nos ha llevado, entonces la pregunta es, ¿Petro va a renunciar?”, insistió el exministro del Interior.

“¿Petro va a aceptar esa la derrota? Que no nos vaya a salir como Juan Manuel Santos, que se la jugó todo con un plebiscito, que le dijimos que no y después nos salieron a imponer por la puerta de atrás”, agregó.

“Aquí realmente no es medir quién gana y quién pierde, porque aquí los que están de por medio son los trabajadores de nuestro país, son los derechos de ellos. Se ha hecho un análisis errado de que si hubiese un escenario de consulta popular solo saldrían a votar los petristas y fíjense que no. Porque aquí los derechos que están en discusión no solamente son de los petristas, son de los trabajadores y trabajadores de nuestro país. Entonces, yo pienso que el escenario puede ser ahí, eso lo va a decidir es el pueblo”, dijo Peralta.

“Si realmente ellos quieren una reforma laboral, quieren una reforma en la salud, ellos tienen que asumir con toda la libertad, las ciudadanías libremente deben decidir si sí o si no. Porque también se lo he dicho al señor presidente, que tal que usted aquí matándose, desgastándose, queriendo que realmente le lleguen estos beneficios y el pueblo diga que no. Entonces, por eso debe ser la manifestación y la voluntad popular”, agregó. “Ahora no tenemos que por qué tenerle temor a a la voluntad del pueblo. Ellos son los que nos eligen. Ellos son los que están por encima del mismo Congreso”. La polémica persiste.