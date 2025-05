“Estaba a tres doritos de negar a la mamá”, le dicen a Petro por su cercanía con Andrés Calle, capturado por escándalo en la UNGRD

Esta semana, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name (Alianza Verde) y Andrés Calle (Partido Liberal), por presuntamente haber recibido dineros en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, dijo que el presidente Gustavo Petro ahora no puede salir a desmarcarse de Andrés Calle cuando, en últimas, para nadie es un secreto la cercanía entre ambos, a tal punto que era uno de sus afines en el Congreso de la República.

Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. | Foto: SEMANA

Por su parte, Cristian Avendaño, representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, recalcó en El Debate que no hay antecedentes de que se capturara a dos expresidentes de Senado y Cámara, algo que para él es un golpe directo al Congreso de la República.

“Y es un golpe propiciado, porque este Gobierno decidió comportarse exactamente igual que los demás gobiernos que incluso había criticado. Es decir, esas transacciones burocráticas, clientelistas, de comprar votos en el Congreso, para que pasaran los proyectos de los diferentes gobiernos, no es un escándalo nuevo, una novedad. Lo que ocurre es que el Gobierno Petro prometió que iba a contrarrestar eso y genera un efecto que yo celebro . Pues que la justicia actúe, yo lo celebro”, agrego Avendaño.

Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el Partido Liberal, opinó que la captura de Name y Calle es un golpe para la institucionalidad del país. Así mismo, dijo que, ahora, el presidente Petro se quiere “lavar la responsabilidad como Poncio Pilato”.

Losada aprovechó para sacarle en cara al jefe de Estado un mensaje que publicó en redes: “Con ese trino que sacó (Petro) en el que, primero, solo mencionó a Iván Name, no hace ninguna referencia a Andrés Calle... por supuesto, eso es una omisión deliberada y selectiva en este caso, para atacar a su contradictor, rival, político, pero no decir absolutamente nada de su aliado político (Calle)”.