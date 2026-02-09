El Debate

Gabriel Vallejo dejó claro si José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal siguen siendo del Centro Democrático: “En mi opinión”

El director del Centro Democrático habló sin tapujos en El Debate de SEMANA.

Redacción Debate
9 de febrero de 2026, 12:42 p. m.
De izquierda a derecha: José Félix Lafaurie, Gabriel Vallejo y María Fernanda Cabal.
De izquierda a derecha: José Félix Lafaurie, Gabriel Vallejo y María Fernanda Cabal. Foto: SEMANA

En una columna publicada el 30 de enero en el portal Contexto Ganadero, José Félix Lafaurie dijo que ni él ni su esposa han renunciado al Centro Democrático.

José Félix Lafaurie regañó en vivo a su hijo por involucrarse en la polémica tras su renuncia, junto a María Fernanda Cabal, al Centro Democrático

En medio de la polémica sobre si Lafaurie y Cabal pertenecen, o no, a esa colectividad, luego de que través de una carta anunciaran en días pasados su intención de renunciar a dicho partido, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, habló en El Debate de SEMANA dejando claro todo.

“Se generó una enorme controversia. Estas discusiones generan fatigas en la ciudadanía. Yo lamento que estas discusiones se hagan públicas. Creo que eso a veces distrae lo verdaderamente importante que es la reconstrucción de Colombia, que es enfrentar los desafíos: cómo vamos a recuperar el sistema de salud, cómo vamos a recuperar el control territorial en el tema de seguridad, qué oportunidades les vamos a generar a los dos millones cien mil jóvenes que ni estudian ni trabajan. Yo lamento enormemente esas diferencias que a veces se hacen públicas”, empezó diciendo Vallejo en El Debate, tras la carta en la que Lafaurie y Cabal anunciaron a finales de enero que se apartaban del Centro Democrático.

Sin embargo, Vallejo dejó claro que tanto Cabal, como su esposo Lafaurie, siguen siendo parte del partido del uribismo.

“La senadora María Fernanda Cabal sigue siendo del Centro Democrático, no ha enviado carta de renuncia. Y en el caso del doctor José Félix, pues él envía esta carta que como usted sabe se hizo pública y un gran sector de opinión interpretó que era la renuncia al Centro Democrático y él, de manera reiterada, durante las últimas semanas, ha manifestado que no ha renunciado al Centro Democrático; entonces, en mi opinión, ellos siguen siendo miembros del Partido Centro Democrático”, destacó Vallejo.

No obstante, fue enfático al decir que el Centro Democrático no depende de una u otra persona. “Aquí lo más importante es decirles a los militantes, al uribismo en Colombia, que acompañemos a Paloma Valencia”, agregó.

El Debate, Gabriel Vallejo director del Centro Democrático
Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevista en El Debate a Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Sentimos que no tenemos espacio”

En la carta del pasado 26 de enero, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, y su esposa, María Fernanda Cabal, pusieron en duda la escogencia de Paloma Valencia como candidata única del Centro Democrático de cara a las elecciones presidenciales.

“No queremos continuar en el partido. Sentimos que no tenemos espacio”, decía en una parte de la carta.

Pasaron pocas horas y desde el Centro Democrático emitieron un comunicado en el que aceptaron la renuncia de Lafaurie.

Posteriormente, en la columna compartida en el portal Contexto Ganadero, Lafaurie dijo que ni él ni su esposa habían renunciado al Centro Democrático.

Nueva molestia en el uribismo con José Félix Lafaurie porque aseguró en SEMANA que Iván Cepeda es “reflexivo”: “Es la amenaza más grande”

“No he renunciado al partido y menos aún María Fernanda. Hoy seguimos siendo miembros activos y yo, parte de su Dirección Nacional, mientras no renuncie o sea retirado de ella por las instancias que correspondan”, manifestó Lafaurie, quien es cofundador del Centro Democrático.

Lafaurie también destacó en dicha columna que si bien junto a su esposa hicieron reparos a la escogencia de Valencia como candidata presidencial, otra cosa era que se interpretara como una intención de renunciar al partido.

José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal.
José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal. Foto: Alexandra Ruiz Semana

“Claramente, en la carta en que hicimos reparos al proceso, firmada por mí, pero a nombre también de María Fernanda, manifestamos nuestra incomodidad (‘No queremos continuar… Sentimos que no tenemos espacio’), pero una cosa es manifestar inconformidad en una organización que se precia de democrática y otra muy diferente interpretar tal manifestación como una renuncia, cuando lo que presentamos fue una propuesta de escisión que le permita a María Fernanda abrir caminos y conquistar espacios en su propósito de servirles a los colombianos desde el quehacer político, en consonancia con sus convicciones", dijo puntualmente Lafaurie.

