José Félix Lafaurie dice que no ha “renunciado” al Centro Democrático “y menos aún María Fernanda”

El pasado 26 de enero se conoció una carta en la que José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, afirmaba su intención y la de su esposa, María Fernanda Cabal, de renunciar al partido Centro Democrático, tras poner en duda la escogencia de Paloma Valencia como candidata única del Centro Democrático de cara a las elecciones presidenciales.

“No queremos continuar en el partido. Sentimos que no tenemos espacio”, decía la carta.

Nueva molestia en el uribismo con José Félix Lafaurie porque aseguró en SEMANA que Iván Cepeda es “reflexivo”: “Es la amenaza más grande”

Pasaron pocas horas y desde el Centro Democrático emitieron un comunicado en el que aceptaron la renuncia de Lafaurie.

“Lamentamos la renuncia del Dr. Lafaurie y le agradecemos por los años de servicio en nuestro Partido”, se indicó en el comunicado del Centro Democrático en el que, ni siquiera, se mencionó a la senadora Cabal.

Sin embargo, cuando han pasado pocos días de todo lo anterior, en una columna publicada en el portal Contexto Ganadero, Lafaurie dijo que él, ni su esposa, han renunciado al Centro Democrático.

“No he renunciado al partido y menos aún María Fernanda. Hoy seguimos siendo miembros activos y yo, parte de su Dirección Nacional, mientras no renuncie o sea retirado de ella por las instancias que correspondan”, manifestó Lafaurie, quien es cofundador del Centro Democrático.

Además, Lafaurie destacó en dicha columna que si bien junto a su esposa hicieron reparos a la escogencia de Valencia como candidata presidencial, otra cosa era que se interpretara como una intención de renunciar al partido.

“Claramente, en la carta en que hicimos reparos al proceso, firmada por mí, pero a nombre también de María Fernanda, manifestamos nuestra incomodidad –“No queremos continuar… Sentimos que no tenemos espacio” –, pero una cosa es manifestar inconformidad en una organización que se precia de democrática y otra muy diferente interpretar tal manifestación como una renuncia, cuando lo que presentamos fue una propuesta de escisión que le permita a María Fernanda abrir caminos y conquistar espacios en su propósito de servirles a los colombianos desde el quehacer político, en consonancia con sus convicciones", dijo puntualmente Lafaurie.

Nubia Stella Martínez se despacha contra José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal: “Solo les servía su triunfo”

En su columna compartida el viernes 30 de enero en el portal Contexto Ganadero, Lafaurie también recalcó que, junto a su esposa Cabal, no desconocen la condición de Valencia.

“Sea lo primero reiterar que mis reparos son “al proceso”, que no al resultado, aunque este último pueda verse afectado por un proceso cuestionable. Vale decir, entonces, como lo afirmé en la carta de marras, que no desconocemos la condición de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático. Es, simplemente, un hecho cumplido y apoyaremos su aspiración mientras seamos miembros del partido", aseveró.

Al final de la columna, Lafaurie señaló que el Centro Democrático no debería perder su identificación.

“¿Qué pensamos hacia delante? Que nuestra identificación con los principios fundantes del Centro Democrático sale incólume de este infortunado episodio; que el partido no debería perder su identificación con “La Derecha” que hoy resurge en el mundo…, y que seguimos esperando una respuesta a nuestras inquietudes y nuestra solicitud", concluyó.