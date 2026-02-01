POLÍTICA

José Félix Lafaurie dice que no ha “renunciado” al Centro Democrático “y menos aún María Fernanda”

El Centro Democrático aceptó la renuncia de Lafaurie en días pasados.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Nación
1 de febrero de 2026, 12:03 p. m.
José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal.
José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal. Foto: Alexandra Ruiz Semana

El pasado 26 de enero se conoció una carta en la que José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, afirmaba su intención y la de su esposa, María Fernanda Cabal, de renunciar al partido Centro Democrático, tras poner en duda la escogencia de Paloma Valencia como candidata única del Centro Democrático de cara a las elecciones presidenciales.

“No queremos continuar en el partido. Sentimos que no tenemos espacio”, decía la carta.

Nueva molestia en el uribismo con José Félix Lafaurie porque aseguró en SEMANA que Iván Cepeda es “reflexivo”: “Es la amenaza más grande”

Pasaron pocas horas y desde el Centro Democrático emitieron un comunicado en el que aceptaron la renuncia de Lafaurie.

“Lamentamos la renuncia del Dr. Lafaurie y le agradecemos por los años de servicio en nuestro Partido”, se indicó en el comunicado del Centro Democrático en el que, ni siquiera, se mencionó a la senadora Cabal.

Política

El poder de la viceministra de Defensa, Angélica Verbel; hay incomodidad en el petrismo y la señalan de controlar entidades en Córdoba

Política

Las diez frases más reveladoras de Sergio Fajardo en SEMANA: así arremete contra Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Política

Crece el escándalo por chat filtrado del presidente Gustavo Petro

Política

La alerta de Sergio Fajardo sobre Gustavo Petro, a pocos días de reunión con Donald Trump: “Está provocando a todo el mundo”

Política

Entutelan a Gustavo Petro por polémica frase sobre Jesús y María Magdalena: solicitan acto público de disculpas

Política

Juan Carlos Pinzón hace un importante llamado a los seguidores de Fajardo y De la Espriella para la Gran Consulta: “Aquí no hay ningún tema de egos”

Política

Estalla crisis en la Alianza Verde en Cundinamarca; renunció la cabeza de lista a la Cámara

Política

Nueva molestia en el uribismo con José Félix Lafaurie porque aseguró en SEMANA que Iván Cepeda es “reflexivo”: “Es la amenaza más grande”

Política

Escisión del Centro Democrático: esto indican los estatutos sobre el pedido de José Félix Lafaurie

Política

Nubia Stella Martínez se despacha contra José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal: “Solo les servía su triunfo”

Sin embargo, cuando han pasado pocos días de todo lo anterior, en una columna publicada en el portal Contexto Ganadero, Lafaurie dijo que él, ni su esposa, han renunciado al Centro Democrático.

No he renunciado al partido y menos aún María Fernanda. Hoy seguimos siendo miembros activos y yo, parte de su Dirección Nacional, mientras no renuncie o sea retirado de ella por las instancias que correspondan”, manifestó Lafaurie, quien es cofundador del Centro Democrático.

Además, Lafaurie destacó en dicha columna que si bien junto a su esposa hicieron reparos a la escogencia de Valencia como candidata presidencial, otra cosa era que se interpretara como una intención de renunciar al partido.

“Claramente, en la carta en que hicimos reparos al proceso, firmada por mí, pero a nombre también de María Fernanda, manifestamos nuestra incomodidad –“No queremos continuar… Sentimos que no tenemos espacio” –, pero una cosa es manifestar inconformidad en una organización que se precia de democrática y otra muy diferente interpretar tal manifestación como una renuncia, cuando lo que presentamos fue una propuesta de escisión que le permita a María Fernanda abrir caminos y conquistar espacios en su propósito de servirles a los colombianos desde el quehacer político, en consonancia con sus convicciones", dijo puntualmente Lafaurie.

Nubia Stella Martínez se despacha contra José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal: “Solo les servía su triunfo”

En su columna compartida el viernes 30 de enero en el portal Contexto Ganadero, Lafaurie también recalcó que, junto a su esposa Cabal, no desconocen la condición de Valencia.

“Sea lo primero reiterar que mis reparos son “al proceso”, que no al resultado, aunque este último pueda verse afectado por un proceso cuestionable. Vale decir, entonces, como lo afirmé en la carta de marras, que no desconocemos la condición de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático. Es, simplemente, un hecho cumplido y apoyaremos su aspiración mientras seamos miembros del partido", aseveró.

Al final de la columna, Lafaurie señaló que el Centro Democrático no debería perder su identificación.

“¿Qué pensamos hacia delante? Que nuestra identificación con los principios fundantes del Centro Democrático sale incólume de este infortunado episodio; que el partido no debería perder su identificación con “La Derecha” que hoy resurge en el mundo…, y que seguimos esperando una respuesta a nuestras inquietudes y nuestra solicitud", concluyó.

Más de Política

José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal.

José Félix Lafaurie dice que no ha “renunciado” al Centro Democrático “y menos aún María Fernanda”

Angélica Verbel, viceministra de Estrategia y Planeación.

El poder de la viceministra de Defensa, Angélica Verbel; hay incomodidad en el petrismo y la señalan de controlar entidades en Córdoba

Sergio Fajardo.

Las diez frases más reveladoras de Sergio Fajardo en SEMANA: así arremete contra Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Gustavo Petro y chat con el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes.

Crece el escándalo por chat filtrado del presidente Gustavo Petro

Sergio Fajardo

La alerta de Sergio Fajardo sobre Gustavo Petro, a pocos días de reunión con Donald Trump: “Está provocando a todo el mundo”

El presidente Gustavo Petro durante la conmemoración de los 9 años del Acuerdo de Paz.

Entutelan a Gustavo Petro por polémica frase sobre Jesús y María Magdalena: solicitan acto público de disculpas

Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial.

Juan Carlos Pinzón hace un importante llamado a los seguidores de Fajardo y De la Espriella para la Gran Consulta: “Aquí no hay ningún tema de egos”

Votaciones y Alianza Verde. Imágenes de referencia.

Estalla crisis en la Alianza Verde en Cundinamarca; renunció la cabeza de lista a la Cámara

De izquierda a derecha: Paloma Valencia y Laura Sarabia.

Paloma Valencia se fue de frente contra Laura Sarabia y sus hermanos: “Y la plata se la estaba robando; no lo digo yo, lo dice Petro”

Un nuevo choque entre el exministro Luis Carlos Reyes y el presidente de la República, Gustavo Petro.

Petro señaló en X al exministro Luis Carlos Reyes, y este no dudó en revelar una conversación: “Fue usted quien ordenó”

Noticias Destacadas