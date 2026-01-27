Confidenciales

Escisión del Centro Democrático: esto indican los estatutos sobre el pedido de José Félix Lafaurie

Para que se dé ese proceso es necesario un acuerdo entre las dos terceras partes de los convencionistas.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 4:52 p. m.
José Félix Lafaurie quiere distanciarse del Centro Democrático.
José Félix Lafaurie pidió una escisión del Centro Democrático para que él y su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, puedan crear un nuevo partido.

La propuesta se da en medio de las fisuras de la pareja con la colectividad tras la elección de la candidatura única a la Presidencia que se definió a favor de la senadora Paloma Valencia, a través de dos encuestas internas, mecanismos que Lafaurie y Cabal criticaron.

El asunto encendió el debate sobre las fisuras internas del partido. No obstante, para que ese paso se dé, es necesario revisar al pie de la letra los estatutos, un documento que lleva varios años sin renovarse y que pondría contra las cuerdas los objetivos Lafaurie y Cabal.

María Fernanda Cabal aceptó anticipadamente las firmas encuestadoras y los resultados de la escogencia del candidato a la Presidencia; este es el documento

El artículo 118 de los estatutos del Centro Democrático establece los procedimientos que deben seguirse para la escisión del partido. En estos se exige que dos terceras partes de los integrantes estén de acuerdo con la iniciativa. Es decir: en el panorama actual, Lafaurie y Cabal necesitarían sumar más apoyos para concretar ese paso.

“Podrán solicitar la escisión del partido las dos terceras partes de los miembros convencionistas de la Convención Nacional. La solicitud deberá ir acompañada del acta de la reunión en la que se adopta la decisión”, detalla el reglamento.

Aníbal Gaviria habló de su relación con Álvaro Uribe y contó por qué ve un “empate técnico” de la Gran Consulta con Abelardo de la Espriella

Los estatutos establecen que la agrupación escindida perderá el derecho a utilizar total o parcialmente la denominación y símbolos del partido, además de las sedes que este tiene. Ese nuevo partido tampoco podría acceder a financiación estatal, ni a medios de comunicación social a nombre de la colectividad.

