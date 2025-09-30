Falta cada vez menos para las elecciones presidenciales de 2026 y los distintos candidatos van abriendo sus cartas de cara a lo que serán los comicios.

Paola Holguín, uno de los nombres más fuertes al interior del Centro Democrático, habló en SEMANA acerca de lo que será la carrera por llegar a la Casa de Nariño, pero también le puso la lupa a la actualidad que se vive en Colombia y, por supuesto, se refirió al presidente Gustavo Petro.

Tal y como lo ha hecho en otras oportunidades, la senadora cuestionó al jefe de Estado y lanzó duras críticas, dejando una llamativa frase: “Yo creo que Gustavo Petro, en general, descuidó y defraudó a Colombia”.

Para argumentar su idea, la congresista puso de ejemplo lo que está pasando con muchos gobernadores y alcaldes que se quejan por la poca ayuda que han recibido desde el Ejecutivo. “A uno no le puede ir bien en un gobierno tan inestable”, afirmó.

“Los alcaldes y gobernadores presentan proyectos a los ministerios, pero el presidente lleva más de 50 ministros y casi 130 viceministros, entonces esa inestabilidad del gabinete es muy grave”, comentó.

Asimismo, cuestionó la supuesta falta de capacidad técnica que hay al interior del Gobierno y, según ella, otra situación grave son los sentimientos que tiene el máximo mandatario a la hora de ejercer sus labores como presidente.

“Petro sí gobierna con odio y uno lo nota especialmente contra algunos sectores y departamentos. Antioquia es un departamento al que él fastidia de manera especial, seguramente porque ahí perdió”, expresó.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Holguín mencionó algunas acciones que ha llevado a cabo el jefe de Estado y que, de acuerdo con ella, dejan en evidencia el odio que siente hacia esta zona del país. “Es con un afán meramente politiquero porque así es como hace todo”, aseveró.

La militante del Centro Democrático fue más allá y manifestó que hay una situación que nunca le va a perdonar al presidente: la muerte de los policías en Amalfi, Antioquia, y la decisión de no permitir, según ella, su rescate para evitar que la cifra de fallecidos llegara a 13.

“Hay cosas que son muy difíciles de perdonar y lo peor es que los responsables de esto, que son el frente 36 de alias Calarcá, habían sido capturados hace un año y la fiscal ordenó dejarlos en libertad porque eran gestores de paz”, detalló.

La senadora confesó que, en medio de la emergencia, recibió llamadas de las familias de los uniformados fallecidos en el ataque, por lo que intentó interceder para que los ayudaran y evitar la tragedia, pero no dio resultados. “La respuesta fue que no se podía”, manifestó.

.@PaolaHolguin revela la historia detrás del vaso de 'Uribestia' que se le ha visto al expresidente Álvaro Uribe Vélez.https://t.co/MgxgXpZRDk pic.twitter.com/krq2d7vQca — Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2025