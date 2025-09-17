Lina Garrido dice que Gustavo Petro tiene una “estrategia perversa y satánica”. ¿A qué se refiere?

En El Debate de SEMANA, la representante a la Cámara Lina María Garrido manifestó que la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico que anunció Estados Unidos el pasado lunes, 15 de septiembre, era algo que no la tomaba por sorpresa.

La congresista indicó que ella ya había mencionado, desde meses pasados, que el presidente Gustavo Petro estaba haciendo todo para que Estados Unidos descertificara a Colombia.

En tal sentido, Garrido aseguró que el jefe de Estado tiene una estrategia para aislar al país de aquellas naciones que han sido sus socios estratégicos, como es el caso de Estados Unidos e Israel.

“Lo está haciendo con Estados Unidos, y lo está haciendo con Israel. A Petro no le interesan los niños de Gaza, que nos duelen a todos. Petro lo que necesita es convertir en un monstruo a Israel, que es el que con su inteligencia y tecnología le ha favorecido en el fortalecimiento de capacidades de nuestras Fuerzas Militares”, dijo Garrido en El Debate.

Y agregó: “Que los colombianos seamos claros, que esta es la estrategia perversa y satánica que tiene hoy Gustavo Petro. Y es alejarnos, romper relaciones, que no haya diplomacia, que nos quiten todas las ayudas, que no nos sigan colaborando. Eso es lo que quiere y nosotros no lo podemos permitir”.

La congresista también se fue de frente contra los ministros Armando Benedetti (Interior) y Eduardo Montealegre (Justicia). Afirmó que ellos, junto al presidente Petro, son una “parranda de sinvergüenzas, descarados, irresponsables, que nos están llevando a este momento tan difícil para los colombianos".

La congresista fue enfática al decir que Colombia era el único país que “campea en delincuencia”.