María Carolina Hoyos revela en SEMANA si Nydia Quintero Turbay de Balcázar murió enterada, o no, del atentado a Miguel Uribe Turbay

Debido a una afección respiratoria, murió a los 93 años la ex primera dama Nydia Quintero Turbay de Balcázar, abuela del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

“ Pido a Dios que no se haya dado cuenta , pero, como usted lo sabe y SEMANA lo registró en su momento, unas horas antes del atentado a mi hermano, ella —quien últimamente estaba hablando muy poco— le dijo a su enfermera: ‘hay que ponerle a Miguel un trapo blanco en la cabeza’”, dijo puntualmente Hoyos en El Debate.

Además, recordó que la ex primera dama fue una mujer muy generosa y amorosa con ella, y con su hermano Miguel, tras el secuestro y posterior asesinato de la mamá de ambos, Diana Turbay, en hechos ocurridos en enero de 1991.

“Cuando muere mi mamá (Diana Turbay), mi hermano Miguel tiene apenas cuatro años de edad y yo 18 años. Entonces, ella asumió el rol de madre con nosotros. Ahora, yo digo que los días de mi abuela no fueron de 24 horas, sino de 36. Y por eso tuvo la posibilidad de ser una buena madre para sus cuatro hijos, ser una espectacular abuela para todos los nietos, bisnietos, que tuvo”, agregó Hoyos.

“Ha sido impresionante”

“Un orgullo para nosotros”

“Miguel ha sido un orgullo para nosotros desde muy chiquito. Cuando era niño, se salía del promedio. Los niños de su edad no sabían los colores o algunas cosas y él ya las sabía. Miguel siempre fue un niño aventajado, pilo, perseverante, con unos valores muy bien puestos, y mi abuela siempre se sintió muy orgullosa de lo que era Miguel; tenían una conexión muy especial (...). Estoy segura de que el amor de mi abuela Nydia... no muere, se transforma. Y ella no se va, ella se eleva con un firme propósito de reforzar a los ángeles en el cielo. De tener mi mamá refuerzo en el cielo para ayudarnos a interceder por el milagro que estamos esperando”, destacó Hoyos en El Debate.