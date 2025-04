Muerte del papa Francisco | ¿Qué tan papable es el cardenal colombiano Luis José Rueda? “Tiene todas las posibilidades”

“Más que pensar en el cónclave y en otras elecciones, la enfermedad del papa me ha hecho pensar que él, como Juan Pablo II y Benedicto XVI, ha dado todo por el Evangelio , se ha entregado totalmente hasta el punto de sufrir enfermedades que lo limitan físicamente. Conociendo al papa Francisco, un hombre misionero, de encuentro con las comunidades, con las personas, de diálogo, él nos contaba que se levanta muy temprano a orar y que tiene sus momentos muy profundos de encuentros con el Señor. Yo creo que él está enseñándonos a envejecer con las enfermedades, a no destruir nuestra vida cuando llega la enfermedad, a seguir confiando en medio de la enfermedad, a agradecer a aquellos que nos acompañan en medio de las limitaciones físicas. El papa tiene la necesidad de que alguien lo bañe, lo vista, lo alimente, lo lleve en silla de ruedas y le ponga la máscara de oxígeno. Esa situación de dependencia nos la muestra el papa con sus signos a sus 88 años de vida. Incluso en la ancianidad debemos valorar nuestra vida frágil y ser conscientes de que con salud y con la enfermedad siempre necesitamos de otros", dijo el cardenal colombiano Luis José Rueda en la entrevista a SEMANA que refirió el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana .

Cuando se le consultó por las posibilidades de que él sea el elegido para ser nuevo papa, el cardenal colombiano Luis José Rueda respondió: “Soy cardenal, pero no papable. Todavía no, y creo que nunca, porque conozco mis fragilidades, mis cualidades y sé que la Iglesia necesita otro perfil en este cargo de altísima responsabilidad, que será acompañado por la gracia. Más bien, me dispongo a acompañar al papa que sea elegido, a ser muy responsable en mi participación en el cónclave, si Dios me da permiso de participar, y seguir sirviendo en Colombia, aquí, en Bogotá, que nos necesita y nos enseña tanto en estos días. Se necesita una visión de Iglesia universal, y yo tengo una visión de Iglesia colombiana, de Iglesia del país. Me gusta estar en las regiones, vengo de la provincia, se necesita a alguien que tenga una visión más global de la economía, la geopolítica, la manera de afrontar las distintas culturas e idiomas. Eso lo tienen otras personas, y yo no lo tengo”.