“Yo no confío en Nicolás Maduro, ni tengo por qué confiar en Petro, porque no conozco... Confío en los documentos y en el ejercicio que debe tener el Ejecutivo, mostrando lo que están haciendo. Es claro que no lo conocemos. Por eso me parece extraño que tenga que ser Venezuela el que comunique este memorando de entendimiento, pero yo creo que lo pueden hacer público para ver qué es lo que están haciendo. Pero nosotros no podemos desconocer es que terminamos en la política olvidando lo fundamental”, dijo Chacón en El Debate.