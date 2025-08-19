Suscribirse

El Debate

Precandidatos que se sometieron a pruebas de toxicología retan en vivo a Benedetti por su risa: “Debería responder con un examen”

Los líderes políticos no se quedaron callados y respondieron a la burla del funcionario del Gobierno Petro.

Redacción Debate
19 de agosto de 2025, 6:14 p. m.
Ministro del interior, Armando Benedetti rueda de prensa en el Senado
Ministro del Interior, Armando Benedetti. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Un grupo de precandidatos presidenciales se sometió a exámenes toxicológicos durante la mañana de este martes, 19 de agosto, de cara a lo que serán las elecciones presidenciales de 2026.

Hablan líderes de &#39;La Fuerza de las Regiones&#39; de cara a PRESIDENCIALES del 2026 | El Debate

Ante esto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, no se quedó callado y les respondió duramente. “Créame que estaba muerto de la risa. En vez de haber llevado un examen de orina, han debido llevar un programa de gobierno”, dijo.

“Me imagino que hacen este tipo de show debido a que, aunque son conocidos dentro de la clase política, son desconocidos ante el país”, agregó.

Los candidatos de la coalición La Fuerza de las Regiones se sometieron a exámenes toxicológicos
Los candidatos de la coalición La Fuerza de las Regiones se sometieron a exámenes toxicológicos. | Foto: La Fuerza de las Regiones

Estos precandidatos hablaron en El Debate de SEMANA y no dudaron en responderle al jefe de la cartera del Interior. Incluso, lo retaron en vivo y le pidieron que se someta a las mismas pruebas para verificar que está totalmente limpio.

Contexto: Así respondió Armando Benedetti al “no puedes gobernar borracho ni trabado” de cuatro precandidatos que se sometieron a exámenes toxicológicos

Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, calificó la respuesta como una “vergüenza” y una “irresponsabilidad” con la que se está estigmatizando a los precandidatos. “Son similares a lo que hizo el presidente señalando a Miguel Uribe antes del atentado”, manifestó.

“El Gobierno ha perdido la dignidad de gobernar, habla con vulgaridad y sin medir las palabras. […] Los gobernantes tienen que mandar mensajes de respeto por la oposición”, agregó.

&quot;Benedetti debería RESPONDER con un examen toxicológico&quot;: Aníbal Gaviria | El Debate

El precandidato aseguró que esto demuestra que Benedetti no ha “aprendido” nada de lo que está ocurriendo en el país. De hecho, sostuvo que el ministro se siente “vulnerado” por la decisión que tomaron estos líderes políticos porque “él no es capaz de darle la cara al país en ese sentido”.

Gaviria fue más allá y lo retó en vivo: “Debería responder con un examen porque tiene más sentido que lo haga un miembro del Gobierno. [...] Le digo al ministro que no desvíe la opinión pública y conteste con claridad: hágase el examen si es capaz”.

Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: Ministerio del Interior

Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre, tampoco dejó pasar la oportunidad y afirmó que prefiere tener poco reconocimiento en comparación con Benedetti, quien es recordado, según dijo, por varias prácticas malas y de poca ética.

“Yo no quiero ser reconocido como un maltratador, como un vicioso, como un corrupto, entonces no lo envidio”, señaló.

Contexto: Los cuatro exalcaldes y gobernadores de la coalición ‘La Fuerza de las Regiones’ se sometieron a exámenes toxicológicos antes de inscribir sus precandidaturas presidenciales

Asimismo, advirtió que estas declaraciones del jefe de la cartera del Interior son una “descarada” participación en política, algo que está prohibido por la ley. “Ellos como que ya se convencieron de que tienen un régimen de impunidad”, manifestó.

Por su parte, Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, continuó por la misma línea y apuntó que tampoco le gustaría ser reconocido de la misma forma que Benedetti. “Es un ministro que le ha quitado todo el decoro a esa cartera”, dijo.

&quot;NO QUIERO ser reconocido como un gamín&quot;: Juan G. Zuluaga a Armando Benedetti | El Debate

“En una cosa sí tiene razón: somos desconocidos, pero eso es lo que está buscando el país, caras nuevas. [...] No nos vamos a hacer sentir ni por escándalos o por cosas que avergüencen”, agregó.

Finalmente, Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga, recalcó la idea de los demás precandidatos y sostuvo que no quiere ser reconocido por protagonizar escándalos, tal y como sí pasa con Benedetti.

“Es mejor ir construyendo una imagen poco a poco, que tener una llena de escándalos”, complementó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Conmoción en Mesitas del Colegio: confirman masacre de tres personas en una finca de recreo

2. Destapan por qué Gustavo Petro tiene interés en el caso de Epa Colombia: se mencionó el estallido social

3. Pilas viajeros: los errores al entrar a Estados Unidos que pueden costarle muy caro

4. Real Madrid sufrió en su debut por la liga española: así le fue a Franco Mastantuono

5. Otro golpe para el petrismo en la Comisión Segunda del Senado, que atiende asuntos internacionales: presidencia quedó en manos de la oposición

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Armando BenedettiElecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.