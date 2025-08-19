Precandidatos que se sometieron a pruebas de toxicología retan en vivo a Benedetti por su risa: “Debería responder con un examen”

Un grupo de precandidatos presidenciales se sometió a exámenes toxicológicos durante la mañana de este martes, 19 de agosto, de cara a lo que serán las elecciones presidenciales de 2026.

Ante esto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, no se quedó callado y les respondió duramente. “Créame que estaba muerto de la risa. En vez de haber llevado un examen de orina, han debido llevar un programa de gobierno”, dijo.

“Me imagino que hacen este tipo de show debido a que, aunque son conocidos dentro de la clase política, son desconocidos ante el país”, agregó.

Los candidatos de la coalición La Fuerza de las Regiones se sometieron a exámenes toxicológicos. | Foto: La Fuerza de las Regiones

Estos precandidatos hablaron en El Debate de SEMANA y no dudaron en responderle al jefe de la cartera del Interior. Incluso, lo retaron en vivo y le pidieron que se someta a las mismas pruebas para verificar que está totalmente limpio.

Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, calificó la respuesta como una “vergüenza” y una “irresponsabilidad” con la que se está estigmatizando a los precandidatos. “Son similares a lo que hizo el presidente señalando a Miguel Uribe antes del atentado”, manifestó.

“El Gobierno ha perdido la dignidad de gobernar, habla con vulgaridad y sin medir las palabras. […] Los gobernantes tienen que mandar mensajes de respeto por la oposición”, agregó.

El precandidato aseguró que esto demuestra que Benedetti no ha “aprendido” nada de lo que está ocurriendo en el país. De hecho, sostuvo que el ministro se siente “vulnerado” por la decisión que tomaron estos líderes políticos porque “él no es capaz de darle la cara al país en ese sentido”.

Gaviria fue más allá y lo retó en vivo: “Debería responder con un examen porque tiene más sentido que lo haga un miembro del Gobierno. [...] Le digo al ministro que no desvíe la opinión pública y conteste con claridad: hágase el examen si es capaz”.

Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: Ministerio del Interior

Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre, tampoco dejó pasar la oportunidad y afirmó que prefiere tener poco reconocimiento en comparación con Benedetti, quien es recordado, según dijo, por varias prácticas malas y de poca ética.

“Yo no quiero ser reconocido como un maltratador, como un vicioso, como un corrupto, entonces no lo envidio”, señaló.

Asimismo, advirtió que estas declaraciones del jefe de la cartera del Interior son una “descarada” participación en política, algo que está prohibido por la ley. “Ellos como que ya se convencieron de que tienen un régimen de impunidad”, manifestó.

Por su parte, Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, continuó por la misma línea y apuntó que tampoco le gustaría ser reconocido de la misma forma que Benedetti. “Es un ministro que le ha quitado todo el decoro a esa cartera”, dijo.

“En una cosa sí tiene razón: somos desconocidos, pero eso es lo que está buscando el país, caras nuevas. [...] No nos vamos a hacer sentir ni por escándalos o por cosas que avergüencen”, agregó.

Finalmente, Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga, recalcó la idea de los demás precandidatos y sostuvo que no quiere ser reconocido por protagonizar escándalos, tal y como sí pasa con Benedetti.