Revelan cuánto dinero le robaron los secuestradores a Diana Ospina: abogado contó cómo sacaron la plata

Poco a poco, las autoridades han logrado esclarecer el caso de Diana Ospina, la mujer que fue secuestrada y robada después de salir de un club en el sector de Chapinero, en la ciudad de Bogotá.

Durante más de 43 horas no se supo nada de ella, hasta que finalmente la dejaron abandonada y llegó a un CAI. Hasta el momento, se ha logrado la captura de dos hermanos que aceptaron su responsabilidad, pero faltan más personas por caer.

Felipe Peláez Reyes, abogado de la víctima, habló en El Debate de SEMANA y contó nuevos detalles relacionados con la pesadilla que vivió la mujer. Entre otras cosas, el jurista reveló cuánto dinero le sacaron y cómo lo hicieron.

Ya hay dos capturados por el secuestro. Foto: Montaje El País: redes sociales / Fiscalía General de la Nación

“Ellos retiraron dinero de cajeros automáticos, pero fueron otras personas diferentes a las que la estaban trasladando. Esto es un actuar completamente articulado, por lo que hay que buscar la responsabilidad de todas estas personas”, señaló.

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El letrado recalcó que es importante que se llegue al fondo del asunto y caigan todos los involucrados, pues esto es lo que ayudará a evitar que haya más casos parecidos a los de Diana.

Asimismo, precisó que estos retiros de dinero se hicieron sin la respectiva tarjeta, sino que obligaron a la mujer a ingresar a su aplicación móvil del banco y, por medio de esta, realizaron los robos.

“Los códigos que iban llegando los compartieron a una tercera persona que ya estaba en el cajero. Por eso digo que esto ya estaba estructurado, pues a partir de ahí hicieron varios retiros de dinero”, comentó.

Diana Ospina y el taxi en el que se subió antes de desaparecer. Foto: API

Peláez Reyes confirmó que a Ospina lograron sacarle un poco menos de 50 millones de pesos, aunque los delincuentes tuvieron una confusión y pensaron que la víctima podía llegar a tener 1.200 millones de pesos, razón por la que la secuestraron durante varias horas.

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No se sabe con exactitud, según dijo el abogado, si a Diana le venían haciendo seguimiento o si fue escogida al azar después de que parara el taxi en la calle. “Al parecer, todo fue producto de la mala suerte con la que contó Diana en ese momento”, afirmó.

El jurista confirmó que —en un principio— Ospina había pedido un carro por medio de una aplicación de transporte, pero el celular se le descargó y, por lo mismo, se vio obligada a tomar el taxi a las afueras del sitio.

Por otra parte, el letrado indicó que el dueño del taxi en el que secuestraron a Diana también es propietario del vehículo en el que asesinaron al profesor Neill Cubides. “Yo sí creo que esto tiene que ser una línea de investigación”, apuntó.

“No estoy señalando a nadie de alguna responsabilidad, pero sí hay que explicar por qué hay esta coincidencia. (…) Creo que esto tiene que ser una labor de la Fiscalía, establecer quién es el propietario del vehículo y qué filtros de seguridad tiene”, complementó.