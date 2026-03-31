Abogado de Diana Ospina reveló la confusión que tuvieron los criminales mientras la tenían secuestrada: “Buscaban tener más tiempo”

Un juez envió a prisión a dos hermanos señalados de haber participado en el secuestro y hurto a Diana Ospina, en hechos ocurridos el pasado 22 de febrero en la localidad de Chapinero, nororiente de Bogotá, luego de que ella tomara en la calle un taxi en horas de la madrugada, tras haber salido de un club nocturno.

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En El Debate de SEMANA, Felipe Peláez Reyes, abogado de Diana Ospina, reveló la confusión que tuvieron los delincuentes mientras la tenían secuestrada. Pensaban que ella tenía en su cuenta bancaria una elevada suma de dinero.

“La idea que los impulsa a continuar con la privación de la libertad de Diana en ese momento es que ellos leen mal la cifra del saldo bancario en la aplicación. De tal suerte que decía, por decir algo, millón doscientos cincuenta, y estas personas leyeron mil doscientos cincuenta. No sabemos si a propósito de los ceros de los centavos o por qué razón. Obviamente, es un momento de mucha adrenalina para estas personas y eso es lo que hace que a ella la tengan privada de la libertad mucho más tiempo de lo que duraría un paseo millonario, luego de haber sacado todo el dinero”, dijo el jurista en El Debate.

En tal sentido, el abogado Peláez indicó qué era lo que —a su parecer— estaban buscando los criminales, mientras tenían a Ospina en su poder.

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“Seguramente ellos lo que buscaban era tener más tiempo, más días, para poder obtener esos recursos”, agregó.

De acuerdo con el abogado de Ospina, en medio de la tensión de ese momento, a ella hasta se le olvidaron por un instante los usuarios y claves de sus cuentas bancarias, mientras los delincuentes la golpeaban.

“Después de esto, ella tiene que entregar todos los datos; estas personas ingresan a todas las aplicaciones de las sucursales virtuales de los bancos en donde Diana tiene sus productos financieros y logran sustraer unos recursos a partir de transferencias bancarias, pero adicionalmente a través de cajeros automáticos, con lo cual hemos dicho que, por supuesto, aquí hay muchas más personas que tienen que ser investigadas porque esto es una organización delincuencial, esto es una banda criminal. Por eso mismo, reitero que este es el inicio de la justicia para Diana, porque aquí las autoridades tienen que tener absoluta claridad de quiénes fueron, [de] la totalidad de las personas que intervinieron en estos hechos para lograr la consumación”, señaló Peláez en El Debate.

Los dos hermanos capturados por este hecho son Diego Armando Cardozo, alias Pachanga, de 33 años, quien se encontraba cumpliendo medida preventiva domiciliaria por el delito de hurto, de la cual ya había pagado tres años de condena en centro carcelario, y Juan Pablo Cardozo, alias Pablito, de 21 años, quien, de acuerdo con la Policía, habría salido de la cárcel hace seis meses.

Los hermanos Cardozo en poder de la Policía. Foto: Policía Nacional

“Durante la investigación, se logró determinar que estos delincuentes hicieron diferentes acciones para evitar su captura, como cambiar de residencia cada cuatro o cinco días, no portar documentos que los pudieran identificar, evitar el uso de redes sociales y utilizar celulares con números internacionales”, reveló la Policía Metropolitana de Bogotá este lunes 30 de marzo, en medio de una rueda de prensa.

Desde la Policía Metropolitana también indicaron que los hermanos Cardozo cuentan con antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y hurto agravado.