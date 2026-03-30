Revelan nuevos detalles de las 43 horas del secuestro de Diana Ospina: violencia, intimidaciones y supuestos $1.200 millones

Diana Ospina vivió un verdadero infierno después de que unos sujetos se subieran al taxi y, en contra de su voluntad, se la llevaran para hacer el llamado ‘paseo millonario’.

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Las autoridades entregaron nuevos detalles de lo que le pasó a la mujer y que, por el momento, deja a un par de hermanos capturados, quienes son señalados de estar detrás de todo. Los detenidos son Diego Armando Gómez Cardoso, alias Pachanga, y Juan Pablo Gómez Cardoso, alias Pablito.

La pesadilla inició cuando Ospina tomó un taxi tras salir de Theatron, en la localidad de Chapinero, el 22 de febrero. El viaje transcurría con normalidad, pero justo al frente de su casa, dos sujetos se subieron repentinamente al vehículo y, en complicidad con el conductor, se la llevaron a la fuerza.

Desde ese momento, la víctima duró 43 horas retenida, en un principio en el automotor y después en una vivienda. Primero tomaron la avenida Boyacá hasta la calle 170, luego hacia Suba y después regresaron hacia el sur hasta Bosa.

La Fiscalía General reveló nuevos detalles del paseo millonario contra Diana Ospina. Dos hermanos fueron capturados. Foto: A.P.I.

Tras esto, pasaron por la Primero de Mayo y llegaron hasta San Cristóbal, donde en el sector de Juan Rey metieron a Diana a una casa en la que la mantuvieron secuestrada.

Las autoridades confirmaron que, a lo largo de las horas, la mujer fue intimidada, golpeada y sometida a una violencia constante. El objetivo era solo uno: obligarla a entregar las contraseñas y poder robarle su dinero.

“La intimidan, la golpean en forma violenta, porque es un delito violento. En ningún momento hay ningún sentimiento hacia ella, sino solamente violencia“, comentó el comandante de Policía Giovanni Cristancho.

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Hay un dato muy llamativo: tras los primeros tres retiros de plata, los delincuentes creyeron que podrían hacerse con un botín mayor, ya que pensaban que Diana tenía en sus cuentas más de 1.200 millones de pesos; esa fue una de las razones por las que prolongaron el secuestro.

Juan Pablo Gómez Cardoso, alias Pablito, fue quien manejó el taxi en el que se subió Ospina. Incluso, este hombre intentó desviar la investigación, se acercó hasta la Policía y aseguró que también había sido víctima de los delincuentes.

Este sujeto había salido de prisión hace cerca de seis meses tras ser condenado por los delitos de hurto agravado.

Diana Ospina y el taxi en el que se subió antes de desaparecer. Foto: API

Por su parte, Diego Armando Gómez Cardoso, alias Pachanga, era el cabecilla de la banda delincuencial y se encontraba en detención domiciliaria desde hacía un año por los delitos de hurto y porte ilegal de armas.

Los dos sujetos aceptaron su responsabilidad en el secuestro de Diana y fueron enviados a la cárcel. Sin embargo, las autoridades están tras la pista de los demás involucrados.