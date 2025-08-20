Sacan a la luz el motivo por el que Petro respalda, con tanta vehemencia, a Alfredo Saade: “Le da miedo decirlo en público”

Alfredo Saade ha sido tema de conversación después de que en las últimas horas se conociera que la Procuraduría lo suspendió por tres meses, debido a supuestas irregularidades en la gestión del contrato de elaboración de pasaportes del país.

Esta decisión no le gustó para nada al pastor, que de inmediato desató una pelea contra Armando Benedetti y Laura Sarabia, a quienes acusó de estar detrás de todo.

Además, otro de los que ha recibido críticas es el presidente Gustavo Petro, ya que muchos sectores lo cuestionan por la forma en la que siempre ha respaldado a Saade, pese a las polémicas que ha protagonizado.

Saade ha estado en varias oportunidades en el ojo del huracán por sus posturas. | Foto: COLPRENSA

Varios congresistas hablaron en El Debate de SEMANA acerca de este tema y advirtieron el supuesto motivo por el que el jefe de Estado no se atrevió a alejarse del saliente jefe de Despacho, sino que pretendía enviarlo a la Embajada en Brasil.

Julio César Triana, representante a la Cámara del Partido Cambio Radical, aseguró que Saade es en verdad la “voz del presidente” y, por lo mismo, dice lo que Petro piensa pero no se atreve a comentar en público.

“Todas las expresiones de Saade nunca han sido negadas por la Casa de Nariño, sino que han mirado para otro lado. Al país le quedó claro que los dos ligeros meses de Saade en el poder fueron dos meses de vocería de lo que el Gobierno quiere, pero le da miedo decir en público; lo oculta en las tarimas, pero lo piensan en privado”, afirmó.

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, continuó por esta misma línea y hasta recordó lo que en su momento ocurrió con Benedetti y Sarabia, ya que se especuló que no salieron del Ejecutivo por lo que sabían del presidente y la campaña.

Petro nunca ha desautorizado en público los pronunciamientos del saliente jefe del Despacho. | Foto: Tomada de la cuenta de X de Alfredo Saade.

El congresista calificó como declaraciones “destempladas” las veces que el pastor ha salido en falso a hablar de diferentes temas, como del magnicidio de Miguel Uribe Turbay o la idea de cerrar el Congreso.

“Nunca hubo una desautorización por parte del presidente. En cierta manera, Saade era el megáfono de lo que realmente estaba en el corazón del presidente”, señaló.

De hecho, recordó cómo en muchos de los mensajes que Petro publica en su cuenta de X, habla cosas similares, según él, a las que ha dicho Saade. “Desde la oposición esperamos que salga más información”, señaló.

Por su parte, Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el Partido Dignidad y Compromiso, apuntó en la misma dirección y sacó a relucir que voces dentro del mismo Gobierno, como Francia Márquez, tampoco quisieron a Saade.

La congresista le recordó al pastor que el actual procurador, Gregorio Eljach, fue ternado por el presidente Petro, por lo que no se puede hablar de ninguna persecución política en su contra tras la suspensión.

“Alfredo Saade es el que ha dicho que hay que cerrar el Congreso, por lo que termina siendo una amenaza para la democracia colombiana. He escuchado decir a muchos colegas que eso no lo piensa el presidente [...], pero lo cierto es que después de esas posturas, Petro lo nombró como jefe de Despacho y lo protege”, comentó.