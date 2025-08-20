EL DEBATE
“Alfredo Saade era el vocero oculto de lo que pensaba en el fondo Petro”
La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a Alfredo Saade, quien recientemente había renunciado a su cargo como jefe de Despacho Presidencial.
Al interior del Gobierno del presidente Gustavo Petro las cosas están bastante tensas, luego de que la Procuraduría General de la Nación terminara ‘descabezando’ a uno de los integrantes de ese gabinete y, quien a la vez, es una persona cercana al jefe de Estado.
Se trata de Alfredo Saade, a quien la Procuraduría le aplicó una suspensión de tres meses por presunta extralimitación de funciones en medio de la contratación de pasaportes con la firma Thomas Greg & Sons.
La decisión del ente de control se da mientras se menciona que Saade va a ser embajador de Colombia en Brasil.
En El Debate de SEMANA, varias voces políticas se refirieron al respecto.
Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, dijo que hubiera deseado que el presidente Petro hubiera caído en cuenta, a tiempo, de la “mala compañía” que era para él, Saade.
“Pero realmente lo que sentimos es que el señor Saade era el vocero oculto, por decirlo de alguna manera, de lo que pensaba en el fondo el presidente de le República. Lo veíamos constantemente hablando de la posibilidad de una reelección, que en estos momentos es inconstitucional. Lo veíamos haciendo unos comentarios completamente infames a propósito de lo que pasó con Miguel Uribe (...) Entonces, yo creo que en cualquier país serio, ese tipo de declaraciones hubieran hecho que a ese señor [Aldredo Saade] lo hubieran sacado del cargo, pero el presidente lo trató de ‘atornillar’ hasta el último momento”, dijo Forero en El Debate.
