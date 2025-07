Susana Muhamad se confiesa en vivo sobre Laura Sarabia: habló de concentración de poder y de codicia

La exministra no se atrevió dar una calificación acerca del desempeño que tuvo Sarabia en cada uno de los cargos, pero aprovechó para recordar el mensaje que puso Petro cuando la también exjefe del Despacho Presidencial le presentó la renuncia.

“La mejor evaluación la hace el mismo presidente, no soy yo quien para juzgar eso, pero creo que la última frase de su mensaje al rededor de la codicia es algo importante a tener en cuenta ”, apuntó.

La precandidata no se atrevió a juzgar el desempeño de quienes fueron sus compañeros. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

La hoy precandidata presidencial añadió: “Yo también creo que Laura trató de hacer lo mejor en medio de las circunstancia que había, y todo eso se mezcló para el resultado que no fue el mejor, pero que no me corresponde a mí juzgar”.