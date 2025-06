Terror en Cali, Valle del Cauca y Cauca | El mensaje de Alejandro Eder a Petro sobre las marchas del 11 de junio y la paz total

Este ataque no es contra Cali, este ataque es contra Colombia y desde Cali reiteramos que este no es el momento para los liderazgos de distintos sectores, de seguir alimentando la división, el odio. Y este es el momento para que el Gobierno nacional priorice la seguridad de los colombianos porque en los ataques de hoy en Cali, el atentado en Bogotá del sábado no son aceptables. Estamos otra vez en 1989.