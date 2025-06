“Quiero ser muy claro. Este ataque no es contra Cali, es contra Colombia. Y desde Cali reiteramos que este no es el momento para los liderazgos de distintos sectores, de seguir alimentando la división y el odio. Y este es el momento para que el Gobierno nacional priorice la seguridad de los colombianos; porque los ataques de hoy en Cali, el atentado en Bogotá del sábado, no son aceptables. Estamos otra vez en 1989”, dijo Éder.