“Yo tengo un esquema de seguridad y me cambian la camioneta blindada por una corriente y pues estoy reclamando”

El senador Jorge Enrique Robledo habló con El Debate, de SEMANA. Allí dio cuenta de su preocupación porque, al tiempo que aspirará a volver al Senado de la República, la Unidad Nacional de Protección le modificó su esquema de seguridad.

“Yo tengo un esquema de seguridad a partir de un estudio que me hicieron y consideraron que yo tenía un riesgo extraordinario, es la palabra que he usado en la Unidad Nacional de Protección, extraordinario, con mayúsculas corridas. Es lo que tenía desde que salí del Congreso porque yo he seguido, ustedes saben, en mis luchas yo dejé, pues, muchas huellas cuando fui senador. Y resulta que hace una semana me llega una carta diciendo que se me mantiene la definición del riesgo extraordinario, pero que me cambian la camioneta blindada que tengo por una camioneta corriente. O sea, que me reducen la protección realmente al mínimo. Sí, me quedan unos escoltas, pero, pues, la camioneta blindada es decisiva en ese tipo de cosas, pero me mantienen, digamos, la categoría de riesgo extraordinario. Entonces, yo estoy reclamando porque es por completo incoherente”, agregó el excongresista, con aspiraciones a volver a ser senador luego de las elecciones parlamentarias de marzo de 2026.

Vea la entrevista completa con el exsenador Jorge Robledo:

“Yo he anunciado ya hace varios días que tengo el propósito de volver al Senado, o sea que mi riesgo tiene que haber subido. Yo estoy reclamando y haciendo una afirmación que es categórica: estoy absolutamente seguro de que si yo fuera petrista no me quitarían la protección que tengo en el vehículo, no me lo quitarían. Estoy seguro, aquí hay algo de retaliación personal porque todo el mundo sabe que yo no estoy de acuerdo con este gobierno. Yo creo que viene gobernando muy muy mal, pero me parece una irresponsabilidad la determinación que están tomando en contra mía porque lo cierto es que las cosas en Colombia se han calentado más de lo que estaban antes, cuando ya ellos decían que mi riesgo era extraordinariamente alto”, agregó.

El exsenador Robledo dijo que le preocupa, por un lado, ver lo que le sucedió al senador Miguel Uribe Turbay y, por el otro, saber que se tiene que desplazar por Colombia en el marco de su campaña con miras a regresar al Legislativo. “Estas elecciones las vamos a hacer en medio de una incertidumbre inmensa. A mí no me sorprendería que la fuerza pública termine aconsejando que no se vaya a un sitio o a otro sitio, etcétera. Es muy negativo el ambiente”, aseveró.

“Y además el presidente Petro con la iglesia hacen una reunión para acordar las cosas con más tranquilidad y uno lo ve actuando y pues eso de tranquilidad no tiene nada, sigue igual de irritante y agresivo en su discurso porque, además, esa intemperancia del discurso de Gustavo Petro tiene que ver con tapar las gravísimas fallas de su gobierno”, agregó Robledo.

“Yo insisto y estoy seguro de que a los petristas sí les mantienen esas consideraciones en sus análisis para darle la protección que es necesaria. Pero a los que no somos petristas, entonces nos descuidan y suceden las cosas que suceden. Yo estoy convencido de que en mi caso está siendo selectivo. Porque no hay razones para que me quiten esa protección. Hay un hecho que ustedes conocen y los colombianos tienen que saber: una de las personas más críticas en Colombia de este gobierno soy yo. Y esta cosa en las redes contra mí es realmente atroz”, insistió Robledo.

La denuncia elevada por Robledo se suma a otras tantas que líderes políticos, particularmente de la oposición, han realizado desde hace unas semanas. Esta situación se ha profundizado luego de que el precandidato presidencial Miguel Uribe sufriera el atentado que hoy lo tiene luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe.