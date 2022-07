Seis consejos para que desempacar maletas no sea un dolor de cabeza

La experta en organización Lina Fajardo comparte sus mejores consejos para desempacar maletas y ordenar todo al llegar de viaje. En este video de La Magia del Orden, Lina habla del mejor momento para desempacar, el método más efectivo para que todo esté ordenado y sea más fácil desempacar, entre otros tips para el regreso de las vacaciones.

La regla de oro de empacar

Según Lina, la eficiencia a la hora de desempacar depende de cómo se haya empacado la maleta. El orden debe ser la prioridad desde el momento en el que se empaca la maleta, la preparación es clave para que al volver del viaje, el equipaje no sea solo un bulto comprimido de ropa sucia, limpia y regalos. Teniendo en cuenta esto, es necesario saber cuáles son los mejores métodos para empacar.

Según el portal especializado Mochileros.org, las dos reglas principales para una maleta bien empacada son: ser ultra selectivos y empacar ultra comprimido. Prioriza los elementos que vas a llevar a tu viaje, usa el espacio de tu maleta estratégicamente y encuentra el sistema de organización que más se adapte a tu maleta y tu ropa. Puedes enrollar tus prendas, usar cubos de embalaje u organizar la ropa envolviendo en capas, hay muchas opciones para probar.

Conéctate a La Magia del Orden y descubre cómo evitar que desempacar sea un dolor de cabeza. La Magia del Orden es un programa semanal en el cual podrás encontrar muchos más consejos de Lina Fajardo para seguir organizando tu hogar.

¿Quién es la experta del orden?

Lina Fajardo es creadora de The Pantry Genie (@thepantrygenie), una iniciativa que ayuda a la gente a transformar los espacios donde vive, desde la alacena hasta los closets, por medio de la organización. Además, The Pantry Genie está avalada por la National Association of Productivity and Organizing (NAPO) y cuenta con una comunidad en Instagram de más de 10.000 personas con las cuales comparte recomendaciones, tips e ideas para organizar diferentes espacios del hogar.

Ahora podrás descubrir los consejos de Lina Fajardo en Semana Play. Conéctate y no te pierdas de La Magia del Orden y otros programas entretenidos y educativos.