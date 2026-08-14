Talento Humano

Paula Albornoz: “En Recursos Humanos hay que hacer un buen proceso, pero luego viene lo grueso: la retención”

Como gerente de Recursos Humanos en la minera Lhoist, su principal objetivo es impactar a los trabajadores y a sus familias a través de programas integrales que incluyen salud mental, física y financiera.

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Redacción Semana
14 de agosto de 2026 a las 11:38 a. m.
Paula Albornoz, miembro del Círculo de Mujeres Semana Dinero
Paula Albornoz, miembro del Círculo de Mujeres Semana Dinero Foto: Círculo de Mujeres Semana Dinero

Como directora administrativa de la minera Pacific Stone, le asignaron organizar la oficina en Cartagena. Iba un día al mes, pero la operación exigía mayor presencia y le pidieron trasladarse por seis meses. “Allí encontré tranquilidad. Venía de un ritmo de mucho estrés, asumiendo responsabilidades más allá de lo normal y estudiaba una especialización en Administración Financiera”. Los seis meses van en 13 años.

El grupo belga Lhoist –una minera global– adquirió Pacific Stone, cerró el proyecto en Bogotá y ella formó parte del grupo que lideró la fusión. “De todos los procesos que lideraba, entre ellos administración, compras, TI y Recursos Humanos, este último cobró relevancia porque, aunque era el mismo negocio, se trataba de dos empresas distintas y había que conciliar ambos modelos”.

Así surgió la gerencia de Recursos Humanos y Administrativa, con el foco puesto en la gestión del talento. Fue cuando hizo su segunda especialización: Gestión Estratégica de Recursos Humanos. Esa nueva área de su carrera la sedujo porque vio que podía impactar vidas.

“Seleccionar personal es una cuestión estratégica: hay que hacer un buen proceso, pero luego viene lo grueso: la retención. Esto se logra con planes de formación y desarrollo y un programa de bienestar integral que incluya salud mental, física y financiera”. Además de estas iniciativas, implementó planes de carrera y sucesión, así como mentorías para mujeres que buscan crecer en posiciones de liderazgo en la empresa.