Vacantes para administradores de empresas en Colombia: postúlese gratis

Reconocidas organizaciones del país tienen abiertos procesos de selección dirigidos a profesionales en administración de empresas, con oportunidades bajo esquemas de contratación formal.

La demanda de este perfil responde a la necesidad de fortalecer la planeación estratégica, optimizar recursos y mejorar la gestión interna dentro de las compañías. En un entorno donde la eficiencia y la toma de decisiones basada en datos ganan protagonismo, las empresas buscan profesionales con capacidad de liderazgo, análisis y orientación a resultados.

Estas convocatorias representan una alternativa para quienes están en búsqueda activa de empleo y asumir mayores responsabilidades. Tenga en cuenta que contar con una hoja de vida bien estructurada y actualizada puede aumentar significativamente las probabilidades de ser contratado.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas que se ajusten a su experiencia y expectativas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.

Coordinación autoevaluación y acreditación – Medellín

Empresa: Fundación Universitaria María Cano

Salario: A convenir

La persona seleccionada será responsable de garantizar la coherencia metodológica, la gestión por procesos, el cumplimiento normativo, y la consolidación de evidencias para soportar la mejora continua y la toma de decisiones institucionales.

Responsabilidades:

Liderar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC).

Coordinar el proyecto de autoevaluación para acreditación multicampus.

Garantizar la coherencia metodológica y la gestión por procesos.

Asegurar el cumplimiento normativo.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería de Productividad y Calidad o áreas afines.

Especialización o maestría en educación, calidad, gestión administrativa o planeación.

Tres años de experiencia en gestión de procesos de registro calificado.

Experiencia en autoevaluación y acreditación institucional.

Conocimiento en gestión por procesos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Consultor comercial B2B – Barranquilla

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: 2.995.000 a 3.300.000

Como consultor comercial, será el motor de las ventas, ayudando a los clientes a entender cómo las soluciones pueden mejorar su seguridad y gestión de riesgos.

Responsabilidades:

Identificar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio en el sector de seguridad o sector B2B.

Establecer y mantener relaciones sólidas con clientes actuales y potenciales.

Presentar y demostrar productos y servicios de la empresa a clientes.

Negociar y cerrar acuerdos comerciales que cumplan con los objetivos de ventas.

Colaborar con el equipo de ventas para alcanzar metas trimestrales y anuales.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años como consultor comercial asesor comercial o ejecutivo de ventas B2B.

Conocimiento profundo en soluciones de seguridad y gestión de riesgos.

Excelentes habilidades comunicativas y de negociación.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

Titulación en Administración de Empresas, Marketing o campo relacionado.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de implementación – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Su trabajo hará una diferencia significativa para los clientes internos y externos, contribuyendo al éxito general de la organización.

Responsabilidades:

Implementar soluciones de mejora de procesos.

Analizar datos operativos para optimizar la eficiencia.

Colaborar con diferentes direcciones para asegurar el cumplimiento de estándares.

Realizar seguimiento a las implementaciones para garantizar su éxito.

Proponer estrategias innovadoras para mejorar la experiencia del afiliado.

Requerimientos:

Profesional en administración de empresas, ingeniería industrial o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años.

Conocimiento técnico herramientas ofimáticas avanzado, Excel avanzado, análisis de datos y mejora de procesos.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicarte de manera efectiva.

Capacidad para adaptarse a entornos cambiantes y dinámicos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Administrador general – Bucaramanga

Empresa: Osya

Salario: 5.500.000 a 7.000.000

Como director general, será responsable de organizar, fortalecer y optimizar las áreas clave de la compañía, asegurando una gestión eficiente y alineada con las tendencias del sector.

Responsabilidades:

Dirigir y coordinar las áreas de compras logística inventarios ventas y administración.

Implementar procesos y controles para mejorar la productividad y eficiencia.

Analizar indicadores de gestión y desarrollar planes de mejora continua.

Acompañar el área comercial desde una perspectiva estratégica.

Fortalecer la gestión de compras nacionales e internacionales y relaciones con proveedores.

Supervisar inventarios tiempos de entrega y control de costos.

Apoyar la gerencia en planeación financiera presupuestos y decisiones estratégicas.

Promover la modernización tecnológica y organizacional.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Negocios Internacionales o afines.

Experiencia de 3 a 5 años en dirección o coordinación general en empresas industriales o de repuestos.

Conocimiento en compras logística control de inventarios gestión administrativa y financiera.

Habilidad para liderar equipos multidisciplinarios y establecer procesos estructurados.

Perfil analítico organizado proactivo y con visión empresarial.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

