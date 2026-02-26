EMPLEO

Vacantes para administradores de empresas en Colombia: postúlese gratis

Las oportunidades de empleo están disponibles a nivel nacional.

Reconocidas organizaciones del país tienen abiertos procesos de selección dirigidos a profesionales en administración de empresas, con oportunidades bajo esquemas de contratación formal.

La demanda de este perfil responde a la necesidad de fortalecer la planeación estratégica, optimizar recursos y mejorar la gestión interna dentro de las compañías. En un entorno donde la eficiencia y la toma de decisiones basada en datos ganan protagonismo, las empresas buscan profesionales con capacidad de liderazgo, análisis y orientación a resultados.

Estas convocatorias representan una alternativa para quienes están en búsqueda activa de empleo y asumir mayores responsabilidades. Tenga en cuenta que contar con una hoja de vida bien estructurada y actualizada puede aumentar significativamente las probabilidades de ser contratado.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas que se ajusten a su experiencia y expectativas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.

Coordinación autoevaluación y acreditación – Medellín

Empresa: Fundación Universitaria María Cano

Salario: A convenir

La persona seleccionada será responsable de garantizar la coherencia metodológica, la gestión por procesos, el cumplimiento normativo, y la consolidación de evidencias para soportar la mejora continua y la toma de decisiones institucionales.

Responsabilidades:

  • Liderar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC).
  • Coordinar el proyecto de autoevaluación para acreditación multicampus.
  • Garantizar la coherencia metodológica y la gestión por procesos.
  • Asegurar el cumplimiento normativo.

Requerimientos:

  • Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería de Productividad y Calidad o áreas afines.
  • Especialización o maestría en educación, calidad, gestión administrativa o planeación.
  • Tres años de experiencia en gestión de procesos de registro calificado.
  • Experiencia en autoevaluación y acreditación institucional.
  • Conocimiento en gestión por procesos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Consultor comercial B2B – Barranquilla

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: 2.995.000 a 3.300.000

Como consultor comercial, será el motor de las ventas, ayudando a los clientes a entender cómo las soluciones pueden mejorar su seguridad y gestión de riesgos.

Responsabilidades:

  • Identificar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio en el sector de seguridad o sector B2B.
  • Establecer y mantener relaciones sólidas con clientes actuales y potenciales.
  • Presentar y demostrar productos y servicios de la empresa a clientes.
  • Negociar y cerrar acuerdos comerciales que cumplan con los objetivos de ventas.
  • Colaborar con el equipo de ventas para alcanzar metas trimestrales y anuales.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 3 años como consultor comercial asesor comercial o ejecutivo de ventas B2B.
  • Conocimiento profundo en soluciones de seguridad y gestión de riesgos.
  • Excelentes habilidades comunicativas y de negociación.
  • Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.
  • Titulación en Administración de Empresas, Marketing o campo relacionado.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Oportunidades laborales con contrato indefinido: estos son los cargos disponibles

Analista de implementación – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Su trabajo hará una diferencia significativa para los clientes internos y externos, contribuyendo al éxito general de la organización.

Responsabilidades:

  • Implementar soluciones de mejora de procesos.
  • Analizar datos operativos para optimizar la eficiencia.
  • Colaborar con diferentes direcciones para asegurar el cumplimiento de estándares.
  • Realizar seguimiento a las implementaciones para garantizar su éxito.
  • Proponer estrategias innovadoras para mejorar la experiencia del afiliado.

Requerimientos:

  • Profesional en administración de empresas, ingeniería industrial o áreas afines.
  • Experiencia mínima de 2 años.
  • Conocimiento técnico herramientas ofimáticas avanzado, Excel avanzado, análisis de datos y mejora de procesos.
  • Habilidad para trabajar en equipo y comunicarte de manera efectiva.
  • Capacidad para adaptarse a entornos cambiantes y dinámicos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Administrador general – Bucaramanga

Empresa: Osya

Salario: 5.500.000 a 7.000.000

Como director general, será responsable de organizar, fortalecer y optimizar las áreas clave de la compañía, asegurando una gestión eficiente y alineada con las tendencias del sector.

Responsabilidades:

  • Dirigir y coordinar las áreas de compras logística inventarios ventas y administración.
  • Implementar procesos y controles para mejorar la productividad y eficiencia.
  • Analizar indicadores de gestión y desarrollar planes de mejora continua.
  • Acompañar el área comercial desde una perspectiva estratégica.
  • Fortalecer la gestión de compras nacionales e internacionales y relaciones con proveedores.
  • Supervisar inventarios tiempos de entrega y control de costos.
  • Apoyar la gerencia en planeación financiera presupuestos y decisiones estratégicas.
  • Promover la modernización tecnológica y organizacional.

Requerimientos:

  • Título profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Negocios Internacionales o afines.
  • Experiencia de 3 a 5 años en dirección o coordinación general en empresas industriales o de repuestos.
  • Conocimiento en compras logística control de inventarios gestión administrativa y financiera.
  • Habilidad para liderar equipos multidisciplinarios y establecer procesos estructurados.
  • Perfil analítico organizado proactivo y con visión empresarial.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

