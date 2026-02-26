Vacantes para administradores de empresas en Colombia: postúlese gratis

Reconocidas organizaciones del país tienen abiertos procesos de selección dirigidos a profesionales en administración de empresas, con oportunidades bajo esquemas de contratación formal.
La demanda de este perfil responde a la necesidad de fortalecer la planeación estratégica, optimizar recursos y mejorar la gestión interna dentro de las compañías. En un entorno donde la eficiencia y la toma de decisiones basada en datos ganan protagonismo, las empresas buscan profesionales con capacidad de liderazgo, análisis y orientación a resultados.
Estas convocatorias representan una alternativa para quienes están en búsqueda activa de empleo y asumir mayores responsabilidades. Tenga en cuenta que contar con una hoja de vida bien estructurada y actualizada puede aumentar significativamente las probabilidades de ser contratado.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas que se ajusten a su experiencia y expectativas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.
Coordinación autoevaluación y acreditación – Medellín
Empresa: Fundación Universitaria María Cano
Salario: A convenir
La persona seleccionada será responsable de garantizar la coherencia metodológica, la gestión por procesos, el cumplimiento normativo, y la consolidación de evidencias para soportar la mejora continua y la toma de decisiones institucionales.
Responsabilidades:
- Liderar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC).
- Coordinar el proyecto de autoevaluación para acreditación multicampus.
- Garantizar la coherencia metodológica y la gestión por procesos.
- Asegurar el cumplimiento normativo.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería de Productividad y Calidad o áreas afines.
- Especialización o maestría en educación, calidad, gestión administrativa o planeación.
- Tres años de experiencia en gestión de procesos de registro calificado.
- Experiencia en autoevaluación y acreditación institucional.
- Conocimiento en gestión por procesos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Consultor comercial B2B – Barranquilla
Empresa: Seguridad Atlas
Salario: 2.995.000 a 3.300.000
Como consultor comercial, será el motor de las ventas, ayudando a los clientes a entender cómo las soluciones pueden mejorar su seguridad y gestión de riesgos.
Responsabilidades:
- Identificar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio en el sector de seguridad o sector B2B.
- Establecer y mantener relaciones sólidas con clientes actuales y potenciales.
- Presentar y demostrar productos y servicios de la empresa a clientes.
- Negociar y cerrar acuerdos comerciales que cumplan con los objetivos de ventas.
- Colaborar con el equipo de ventas para alcanzar metas trimestrales y anuales.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 años como consultor comercial asesor comercial o ejecutivo de ventas B2B.
- Conocimiento profundo en soluciones de seguridad y gestión de riesgos.
- Excelentes habilidades comunicativas y de negociación.
- Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.
- Titulación en Administración de Empresas, Marketing o campo relacionado.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Analista de implementación – Bogotá D.C.
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
Su trabajo hará una diferencia significativa para los clientes internos y externos, contribuyendo al éxito general de la organización.
Responsabilidades:
- Implementar soluciones de mejora de procesos.
- Analizar datos operativos para optimizar la eficiencia.
- Colaborar con diferentes direcciones para asegurar el cumplimiento de estándares.
- Realizar seguimiento a las implementaciones para garantizar su éxito.
- Proponer estrategias innovadoras para mejorar la experiencia del afiliado.
Requerimientos:
- Profesional en administración de empresas, ingeniería industrial o áreas afines.
- Experiencia mínima de 2 años.
- Conocimiento técnico herramientas ofimáticas avanzado, Excel avanzado, análisis de datos y mejora de procesos.
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicarte de manera efectiva.
- Capacidad para adaptarse a entornos cambiantes y dinámicos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Administrador general – Bucaramanga
Empresa: Osya
Salario: 5.500.000 a 7.000.000
Como director general, será responsable de organizar, fortalecer y optimizar las áreas clave de la compañía, asegurando una gestión eficiente y alineada con las tendencias del sector.
Responsabilidades:
- Dirigir y coordinar las áreas de compras logística inventarios ventas y administración.
- Implementar procesos y controles para mejorar la productividad y eficiencia.
- Analizar indicadores de gestión y desarrollar planes de mejora continua.
- Acompañar el área comercial desde una perspectiva estratégica.
- Fortalecer la gestión de compras nacionales e internacionales y relaciones con proveedores.
- Supervisar inventarios tiempos de entrega y control de costos.
- Apoyar la gerencia en planeación financiera presupuestos y decisiones estratégicas.
- Promover la modernización tecnológica y organizacional.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Negocios Internacionales o afines.
- Experiencia de 3 a 5 años en dirección o coordinación general en empresas industriales o de repuestos.
- Conocimiento en compras logística control de inventarios gestión administrativa y financiera.
- Habilidad para liderar equipos multidisciplinarios y establecer procesos estructurados.
- Perfil analítico organizado proactivo y con visión empresarial.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.