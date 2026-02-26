Oportunidades laborales con contrato indefinido: estos son los cargos disponibles

El contrato a término indefinido representa uno de los mayores niveles de estabilidad dentro del mercado laboral. Para muchos trabajadores, este tipo de vinculación significa permanencia, mayor seguridad financiera y mejores condiciones para proyectar su crecimiento profesional.

Además, influye en decisiones clave como adquirir vivienda, acceder a créditos o planificar metas personales, al ofrecer mayor previsibilidad en los ingresos. En un entorno donde la movilidad laboral es alta, este tipo de contrato se convierte en un factor diferenciador para quienes buscan estabilidad con posibilidades de desarrollo.

En línea con esta búsqueda de seguridad, actualmente, múltiples empresas tienen vacantes activas bajo esta modalidad, con procesos de selección estructurados y condiciones claramente definidas.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Ejecutivo comercial – Armenia

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 3.320.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Banco de Occidente busca un perfil dinámico y estratégico, con experiencia en ventas y pasión por el servicio al cliente.

Responsabilidades:

Cumplimiento de metas de desembolsos y tasa ponderada de colocación.

Gestión de base comercial asignada y no asignada bajo esquema

Atención, mantenimiento y potencialización de clientes de banca personal.

Apoyo administrativo y comercial en productos de captación.

Gestión de cobranza y soporte operativo relacionado con productos y transacciones.

Requerimientos:

Tecnólogo y/o estudiante de carrera profesional en carreras administrativas, financieras, comerciales y/o afines.

Experiencia mínima de 1 año en áreas financieras, cumplimiento de metas, análisis financiero, procesos crediticios y servicio al cliente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Generalista de recursos humanos – Bogotá D.C.

Empresa empleadora: Grupo Soluciones Horizonte

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Importante agencia del sector publicitario y digital se encuentra en la búsqueda de un(a) generalista de recursos humanos, quien tendrá el reto de diagnosticar, diseñar y estructurar integralmente el área de talento humano, alineando los procesos de gestión de personas con la estrategia de crecimiento del negocio.

Responsabilidades:

Realizar diagnóstico organizacional y diseñar el plan de estructuración del área de RRHH.

Implementar procesos de selección especializados en perfiles creativos, digitales y estratégicos.

Diseñar e implementar procesos de onboarding, evaluación de desempeño y desarrollo.

Estructurar políticas internas, manuales, descripciones de cargo y modelos de competencias.

Gestionar clima organizacional y planes de bienestar.

Acompañar a líderes en gestión de equipos y desarrollo de talento.

Definir y hacer seguimiento a indicadores de gestión del área.

Velar por el cumplimiento de la normatividad laboral vigente.

Requerimientos:

Profesional en Psicología, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia mínima de 5 años en roles generalistas o de desarrollo organizacional.

Experiencia indispensable en agencias de publicidad, marketing digital o entornos creativos.

Conocimiento en diseño organizacional, gestión por competencias y evaluación de desempeño.

Alta capacidad de estructuración, autonomía y pensamiento estratégico.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Enfermero(a) profesional para salas de cirugía – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Comunicador audiovisual – Medellín

Empresa: Casa Británica

Salario: 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como comunicador audiovisual, será una pieza clave en la creación de contenido visual que resalte el impacto de la marca en el sector automotor.

Responsabilidades:

Desarrollar contenido audiovisual creativo y de alta calidad para diferentes plataformas.

Colaborar con el equipo de marketing para alinear estrategias visuales con los objetivos de la marca.

Gestionar proyectos audiovisuales desde la concepción hasta la posproducción.

Mantenerse actualizado con las tendencias del sector audiovisual y automotriz.

Requerimientos:

Título en Comunicación Audiovisual o áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 2 años como comunicador audiovisual o en roles similares.

Conocimiento avanzado en software de edición de video y diseño gráfico.

Habilidades en narrativa visual y storytelling.

Capacidad para trabajar en equipo y gestionar múltiples proyectos simultáneamente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista compras indirectas – Bogotá

Empresa: Croydon

Salario: 3.246.000 a 3.490.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista de suministros, desempeñar un papel crucial en la gestión de compras administrativas y operativas, asegurando calidad y cumplimiento.

Responsabilidades:

Realizar el seguimiento a las solicitudes de distintas áreas y alinearlas con los lineamientos del área de suministros.

Verificar y reportar inconsistencias en la codificación de nuevos proveedores o actualización de su documentación.

Solicitar cotizaciones y gestionar compras con los mejores términos comerciales.

Gestionar requisiciones de suministros y garantizar el cumplimiento de fechas de entrega.

Revisar la documentación para la creación y actualización de proveedores.

Ejecutar actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad.

Proponer acciones de mejora y brindar soporte al director de compras.

Verificar la documentación soporte de compras cumpliendo requisitos legales.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas o carreras administrativas relacionadas.

Experiencia mínima de 2 años en cargos similares.

Capacidad para gestionar compras y negociar con proveedores.

Conocimientos en el Sistema de Gestión de Calidad.

Habilidades de análisis y comunicación efectiva.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

