Al reflexionar sobre los retos que ha tenido que superar, la líder indica que han sido muchos, “aprender desde el desconocimiento, formarme, asumir el liderazgo de una empresa y un equipo de trabajo, todos los retos que esto implica, los desafíos en presencial digital. Este camino de empresaria ha sido muy bonito, amo emprender, no me veo en otra posición, amo ser empresaria y creo que es el espacio que me exige más desarrollo personal, crecimiento y siempre es una continua aventura”.