Una mujer que lidera con el ejemplo

A Adriana Pico Maffiold la inspira sus dos hijos, la mueve servir y trabajar por la gente, llevar una vida con propósito, “que no solo impacte a los otros en términos laborales, sino también humanos, por eso me esfuerzo mucho en tener y llevar un liderazgo efectivo con el ejemplo”.

Adriana atribuye su éxito a las personas que han formado parte de su vida, “ha sido gracias a todas las personas que me han rodeado; que comienza por mi mamá, por ejemplo que ha sido esa persona que desde muy pequeña me ha inculcado esa capacidad de persistir, de resiliencia, de no dejarse vencer ante los obstáculos, y yo creo que a la final uno es un molde de todo el componente que lo ha rodeado”.