Para llevar un negocio al siguiente nivel no hay que pensar solo en procesos o marketing. A juicio de María José Granados se requiere pensar en cómo abrir espacios para que las mejores ideas puedan florecer. “Se necesita diversidad real y una cultura que incluya”, dice en Visión CEO la fundadora y abogada gerente de SimplyLegal, una firma que asesora a accionistas y emprendedores para construir negocios sólidos y sostenibles en Estados Unidos.

“La diversidad no es solo un valor bonito, es una ventaja competitiva”, afirma Granados, cuya firma está radicada en Florida. “Cuando hay puntos diferentes sobre la mesa algo poderoso pasa. Empiezan a surgir mejores ideas, se prevén riesgos que no veías y se toman decisiones con mucha más perspectiva”, dice.

Para ella hay que liderar con estrategia e inteligencia; por eso, piensa que la inclusión y la diversidad no solo consisten en contratar a personas distintas, es escucharlas y crear entornos en los que puedan expresarse sin miedo.