El talento femenino deja huella en las empresas

Equidad en acción: mujeres que transforman la toma de decisiones empresariales

Para la CEO de Gestión Documental Segura, el liderazgo femenino se consolida como una estrategia empresarial que promueve la equidad y fortalece la toma de decisiones en todos los niveles de la organización.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025

En el mundo empresarial, la inclusión de las mujeres en cargos estratégicos abre espacio para nuevos estilos de liderazgo y decisiones más equilibradas. Carolina Pineda García, CEO de Gestión Documental Segura SAS, asegura que apostarle al talento femenino ha sido clave para fortalecer la estructura y los valores de la compañía.

Gestión Documental Segura SAS ofrece servicios integrales de gestión documental que incluyen administración, almacenamiento y custodia de documentos, además de asesorías y soluciones complementarias. Pero más allá de la operación, la apuesta organizacional se centra en la equidad de género.

Para Pineda, el liderazgo femenino no se limita a ocupar cargos directivos. “Es transformar, es abrir caminos y fortalecer la estructura de la empresa”, afirma. Ese propósito se refleja en las cifras: 46 % de la nómina y 70 % de la junta directiva de la compañía están conformados por mujeres.

“Impulsamos un entorno donde las mujeres no solo participen en la toma de decisiones, sino que sean protagonistas del cambio”, asegura la directiva. La estrategia incluye medidas concretas como procesos de selección transparentes, igualdad de oportunidades en ascensos y salarios, y un enfoque organizacional que evita sesgos de género.

Desde esta perspectiva, Pineda sostiene que la inclusión es también un camino para fortalecer la competitividad empresarial. “La equidad no es un discurso, es una práctica que garantiza equipos más sólidos y una empresa sostenible”, explica.

Visión CEO es el espacio donde líderes empresariales y corporativos comparten, a través de su experiencia, aprendizajes y estrategias que conectan la sostenibilidad con la inclusión, la equidad y la diversidad.

