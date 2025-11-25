Uno de los pilares de la política de diversidad, equidad e inclusión de Tigo Colombia ha sido la incorporación de criterios en la contratación para asegurar que en cada proceso exista un grupo diverso de candidatos.

La compañía también cuenta con un programa específico de desarrollo de talento femenino, que ha sido otro motor de cambio: el 43 por ciento de las participantes ha logrado promociones para su ascenso en cargos de diferentes niveles al interior de la organización.

A esto se suman campañas de sensibilización en torno a la diversidad y políticas de flexibilidad laboral. Un ejemplo de ello es que los colaboradores tienen una bolsa de 40 horas anuales para actividades familiares, disponible para hombres y mujeres, y otorga 30 días de trabajo remoto a las colaboradoras que terminan su licencia de maternidad y facilitar así su regreso laboral, al tiempo que garantiza la cercanía de mamá e hijo en esos primeros días de vida.

“Queremos que más mujeres encuentren oportunidades en la tecnología y que nuestra industria refleje la creatividad, el talento y la diversidad del país”, asegura su presidente Carlos Blanco.