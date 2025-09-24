La inclusión y la diversidad como reflejo de una empresa saludable

La inclusión y la diversidad no son producto de un documento corporativo. Para Ian Harris, CEO de Libero Cobre, estos valores son el reflejo de una empresa sólida, con personas empoderadas y liderazgo coherente.

“No tenemos una política sobre la inclusión y diversidad, porque son el resultado de nuestra cultura. Nos basamos en los valores de la responsabilidad y el respeto, y eso ha creado empleados empoderados y una empresa más fuerte”, afirma Harris.

Libero Cobre, filial de la canadiense Libero Copper, opera en Mocoa, Putumayo, y busca impulsar la reindustrialización del cobre como mineral estratégico para la transición energética. En Colombia, la compañía ha fortalecido su enfoque de diversidad: 60 % de sus profesionales son mujeres y 43 % de sus compras se hacen a empresas lideradas por mujeres.

Para Harris, la clave está en la forma de gestionar el talento y la cultura organizacional. “La responsabilidad y el respeto han creado empleados empoderados, que toman decisiones no basados en su perfil o su tarea sino en cómo hacer la empresa más fuerte. Esa es la verdadera garantía de inclusión y diversidad”, sostiene.