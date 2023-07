¿Actualización de Daviplata está dejando a usuarios sin acceso a su dinero?

Daviplata es una de las billeteras digitales más populares en Colombia, gracias a su versatilidad y eficiencia a la hora de transferir dinero a otras personas de manera fácil y rápida, para salir de apuros en caso de no contar con efectivo.

Sin embargo, esto generó algunos rumores sobre la pérdida del acceso a la aplicación si esta no se actualiza de inmediato, es decir, que instalar la aplicación en su última versión es un requisito obligatorio para el uso del servicio.

El uso de billeteras virtuales es una alternativa para los usuarios que no tiene efectivo a la mano. | Foto: Getty Images

Dada la situación, no se ha conocido un comunicado oficial por parte de la compañía que asegure que los ciudadanos deben actualizar la última versión para ingresar a la aplicación.

Frente a esto, voceros de Davivienda, le dijeron a SEMANA, si es recomendable actualizar la billetera digital para los usuarios estén enterados de las novedades y mejoras del aplicativo, no obstante, no es cierto que si la persona no la actualiza pierde la oportunidad de hacer uso del servicio.