Tecnología

Advierten sobre mensaje de texto que sería parte de una estafa: “Abrir enlace”

La Secretaría de Seguridad de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 11:21 p. m.
Los ciberdelincuentes aprovechan el constante movimiento de compras por internet.
Los ciberdelincuentes aprovechan el constante movimiento de compras por internet. Foto: Getty Images

La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó a la ciudadanía para que no caiga en estafas a través de mensajes de texto que llegan a los teléfonos celulares, en los que los ciberdelincuentes engañan las personas prometiendo falsos pagos en efectivo a través de casas de envíos de giros.

“En el cuerpo del mensaje, los inescrupulosos están anexando enlaces falsos sospechosos con el objetivo de estafar a la gente y robarle información personal o bancaria”, señaló la entidad.

Ante la recepción de este tipo de mensajes, la Secretaría recomendó:

-No hacer clic en los enlaces

Tecnología

Elon Musk soltó una “predicción” benigna: así sería la vida en la Tierra, según el magnate

Tecnología

Preocúpese si recibe una llamada con el +45, prefijo de Dinamarca: en lugar de contestar, haga esto para no meterse en problemas

Tecnología

Apple transformará a Siri en un chatbot con inteligencia artificial: así se perfila como la gran novedad de iOS 27

Tecnología

El sistema solar tendría un destino final aterrador: la NASA revela nuevas imágenes sobre la posible muerte del Sol y de la Tierra

Tecnología

Líridas en 2026: esta es la fecha exacta de la extraordinaria lluvia de estrellas que se podrá ver desde Colombia

Tecnología

Ella es Nekima Levy Armstrong, la mujer cuyo rostro fue manipulado por la Casa Blanca con IA tras un arresto del FBI

Tecnología

Descubren un ataque capaz de destruir celulares a distancia mientras lo explotan para sacar millones de dinero

Bogotá

Le cobraron 3.600.000 pesos por “despinchar” una llanta a conductor en Bogotá: “ahora están cobrando por parche”

Tecnología

Tenga cuidado: alertan sobre el riesgo de publicar esta información que parece inofensiva en redes sociales

Tecnología

Así funciona la modalidad de estafa que preocupa cada vez más a los expertos por su facilidad para despojar cuentas bancarias

-No compartir datos personales o financieros

-No reenviar el mensaje

- Bloquear el número remitente

Sale a la luz sofisticada estafa que podría vaciar sus cuentas bancarias si recibe un correo de este remitente

“Estos enlaces, en algunos casos, lo van a dirigir a sitios falsos diseñados para engañar a los usuarios y obtener información sensible. Por ello, al recibir mensajes sospechosos, no se deben abrir enlaces, descargar archivos ni entregar datos personales”, agregó la entidad.

“El llamado es a que la ciudadanía tome precauciones y atienda estas recomendaciones. No se deben compartir datos personales o financieros ni abrir enlaces enviados al correo electrónico o por mensajes de texto. Los bancos nunca solicitarán este tipo de información a través de estas comunicaciones”, señaló César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Esta modalidad delictiva se conoce como phishing, y es utilizada para cometer fraudes, suplantación de identidad o acceder de manera ilegal a cuentas personales.

El incremento de usuarios en internet y el uso masivo de dispositivos digitales amplían las oportunidades para los ciberdelincuentes.
El incremento de usuarios en internet y el uso masivo de dispositivos digitales amplían las oportunidades para los ciberdelincuentes. Foto: Getty Images

Seis datos que por ningún motivo debe compartir en redes sociales

Los delincuentes están al acecho de sus víctimas y han encontrado en las redes sociales una fuente de información valiosa para cometer delitos.

Fotografías, publicaciones y comentarios que parecen inofensivos pueden ser usados para el hurto de viviendas, robo de vehículos, extorsión, suplantación de identidad y acoso digital.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, compartir datos como el número de cédula, direcciones o zonas fácilmente identificables, placas de vehículos, números telefónicos, rutinas diarias o información detallada sobre viajes permite a los delincuentes “anticipar movimientos, identificar oportunidades y cometer hechos delictivos que afectan el patrimonio y la integridad de las personas”.

“Uno de los riesgos más frecuentes es el hurto a viviendas, especialmente cuando se publican viajes en tiempo real o imágenes que evidencian que el inmueble se encuentra solo. De igual forma, mostrar placas de vehículos, lugares habituales de parqueo o la compra de un carro nuevo puede facilitar el marcaje para robos”, subraya la entidad.

Más de Tecnología

Durante un foro internacional, Musk dejó un mensaje inesperadamente esperanzador.

Elon Musk soltó una “predicción” benigna: así sería la vida en la Tierra, según el magnate

Los ciberdelincuentes aprovechan el constante movimiento de compras por internet.

Advierten sobre mensaje de texto que sería parte de una estafa: “Abrir enlace”

Uno de los prefijos que más se repite es el +45, correspondiente a Dinamarca, lo que llama la atención de los usuarios.

Preocúpese si recibe una llamada con el +45, prefijo de Dinamarca: en lugar de contestar, haga esto para no meterse en problemas

Apple ha extendido el plazo de lanzamiento para la próxima generación de Siri.

Apple transformará a Siri en un chatbot con inteligencia artificial: así se perfila como la gran novedad de iOS 27

La NASA explica cómo será el final del Sol y qué ocurrirá con la Tierra.

El sistema solar tendría un destino final aterrador: la NASA revela nuevas imágenes sobre la posible muerte del Sol y de la Tierra

Un evento anual que ocurre cada mes de octubre, producto de los restos que deja el cometa Halley en su recorrido alrededor del Sol.

Líridas en 2026: esta es la fecha exacta de la extraordinaria lluvia de estrellas que se podrá ver desde Colombia

Un post oficial bastó para abrir un nuevo foco de tensión política y digital.

Ella es Nekima Levy Armstrong, la mujer cuyo rostro fue manipulado por la Casa Blanca con IA tras un arresto del FBI

Miles de dispositivos fueron explotados sin que sus dueños notaran actividad extraña.

Descubren un ataque capaz de destruir celulares a distancia mientras lo explotan para sacar millones de dinero

Nuevas entregas y regresos destacados llegan a las principales plataformas en febrero.

Adiós a los retrasos: los esperados lanzamientos que dominarán las consolas en febrero 2026

La curiosidad de una exalumna llevó a uno de los hallazgos más inesperados de la biología marina reciente.

Rompió récord la mascota más longeva en la historia, vive en un tanque de laboratorio inadvertida para la ciencia

Noticias Destacadas