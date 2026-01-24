Advierten sobre mensaje de texto que sería parte de una estafa: “Abrir enlace”

La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó a la ciudadanía para que no caiga en estafas a través de mensajes de texto que llegan a los teléfonos celulares, en los que los ciberdelincuentes engañan las personas prometiendo falsos pagos en efectivo a través de casas de envíos de giros.

“En el cuerpo del mensaje, los inescrupulosos están anexando enlaces falsos sospechosos con el objetivo de estafar a la gente y robarle información personal o bancaria”, señaló la entidad.

Ante la recepción de este tipo de mensajes, la Secretaría recomendó:

-No hacer clic en los enlaces

-No compartir datos personales o financieros

-No reenviar el mensaje

- Bloquear el número remitente

Sale a la luz sofisticada estafa que podría vaciar sus cuentas bancarias si recibe un correo de este remitente

“Estos enlaces, en algunos casos, lo van a dirigir a sitios falsos diseñados para engañar a los usuarios y obtener información sensible. Por ello, al recibir mensajes sospechosos, no se deben abrir enlaces, descargar archivos ni entregar datos personales”, agregó la entidad.

“El llamado es a que la ciudadanía tome precauciones y atienda estas recomendaciones. No se deben compartir datos personales o financieros ni abrir enlaces enviados al correo electrónico o por mensajes de texto. Los bancos nunca solicitarán este tipo de información a través de estas comunicaciones”, señaló César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Esta modalidad delictiva se conoce como phishing, y es utilizada para cometer fraudes, suplantación de identidad o acceder de manera ilegal a cuentas personales.

El incremento de usuarios en internet y el uso masivo de dispositivos digitales amplían las oportunidades para los ciberdelincuentes. Foto: Getty Images

Seis datos que por ningún motivo debe compartir en redes sociales

Los delincuentes están al acecho de sus víctimas y han encontrado en las redes sociales una fuente de información valiosa para cometer delitos.

Fotografías, publicaciones y comentarios que parecen inofensivos pueden ser usados para el hurto de viviendas, robo de vehículos, extorsión, suplantación de identidad y acoso digital.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, compartir datos como el número de cédula, direcciones o zonas fácilmente identificables, placas de vehículos, números telefónicos, rutinas diarias o información detallada sobre viajes permite a los delincuentes “anticipar movimientos, identificar oportunidades y cometer hechos delictivos que afectan el patrimonio y la integridad de las personas”.

“Uno de los riesgos más frecuentes es el hurto a viviendas, especialmente cuando se publican viajes en tiempo real o imágenes que evidencian que el inmueble se encuentra solo. De igual forma, mostrar placas de vehículos, lugares habituales de parqueo o la compra de un carro nuevo puede facilitar el marcaje para robos”, subraya la entidad.