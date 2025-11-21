AirDrop deja de ser exclusivo para iPhone, Google anunció que ahora también lo podrá usar Android

Lo que durante años parecía una gran diferencia que tenia iPhone sobre Android, ahora comenzó a cambiar.

Google confirmó una novedad inesperada en la cual los celulares con su sistema operativo podrán enviar y recibir archivos utilizando el mismo método que Apple emplea desde hace años en sus dispositivos, AirDrop.

Un paso inédito hacia la interoperabilidad

La actualización anunciada por Google transforma por completo la dinámica entre ambas plataformas, la compañía indicó que su herramienta Quick Share fue renovada para que pueda comunicarse directamente con el sistema de intercambio de archivos de Apple, permitiendo que fotos, videos y documentos fluyan entre teléfonos cercanos sin cables, aplicaciones externas ni trucos adicionales.

“Puedes compartir entre dispositivos con total tranquilidad, sabiendo que diseñamos esta función con la seguridad como pilar fundamental, protegiendo tus datos con sólidas medidas de seguridad probadas por expertos independientes”, aclara Google.

La comunicación entre ambas plataformas dio un giro inesperado tras la última actualización de Google. | Foto: 123RF

Detrás del anuncio hay un trabajo técnico que Google considera clave para asegurar que el proceso sea confiable, la empresa señaló que el enlace entre Android e iPhone se apoya en la arquitectura de seguridad de ambos ecosistemas y en desarrollos internos que permiten crear un canal privado entre los dispositivos. Este enfoque, según la compañía, garantiza que el contenido permanezca protegido durante toda la transferencia.

En la práctica, esto significa que un usuario de Android podrá enviar un archivo a un iPhone usando AirDrop como si fuera un dispositivo Apple más, una posibilidad largamente esperada por quienes alternan entre ambas plataformas.

Cómo funcionará el intercambio entre plataformas

De momento, Quick Share se enlaza con AirDrop a través del modo “Todos durante 10 minutos”, la opción que permite recibir archivos temporalmente de cualquier dispositivo cercano. Google enfatizó que el proceso no depende de servidores externos ni almacena información adicional: la comunicación ocurre solo entre los dos teléfonos.

El sistema de envío rápido de Apple dejó de estar aislado con el anuncio de integración revelado por Google. | Foto: Getty Images

La compañía también subrayó que esta integración es apenas el inicio de un camino más amplio. Su objetivo es que, más adelante, también sea posible usar el modo “Solo contactos”, una versión más restringida del servicio de Apple que exige reconocimiento previo entre los dispositivos. Para lograrlo, Google afirmó que continuará trabajando junto con Apple.