Suscribirse

Tecnología

Al hacer transferencias bancarias desde su celular, preste atención si le llega este alarmante mensaje porque podrían estafarlo

En la actualidad, el sistema financiero enfrenta un escenario marcado por el auge de los fraudes electrónicos y las estafas en línea.

Valentina Castañeda Sierra

Valentina Castañeda Sierra

Periodista en Semana

20 de agosto de 2025, 12:13 p. m.
El objetivo principal es el robo de dinero y datos sensibles, que luego son utilizados en actividades ilícitas.
El objetivo principal es el robo de dinero y datos sensibles, que luego son utilizados en actividades ilícitas. | Foto: Getty Images

Protegerse de las estafas digitales se ha convertido en una necesidad urgente ante la creciente habilidad de los ciberdelincuentes para infiltrarse en sistemas, dispositivos y cuentas personales con el fin de robar dinero e información sensible, utilizada posteriormente en actividades ilícitas o comercializada en la llamada dark web.

Uno de los principales objetivos de estos ataques son las cuentas bancarias. En la era digital, muchas de ellas se gestionan mediante aplicaciones móviles que permiten rastrear movimientos y llevar un control detallado de los recursos financieros. Este nivel de acceso es aprovechado por los delincuentes informáticos, quienes recurren a múltiples estrategias para vulnerar la seguridad de los usuarios.

Una de las modalidades más comunes son los mensajes de texto fraudulentos que contienen enlaces maliciosos. Al dar clic en ellos, la víctima entrega sin saberlo el control de sus cuentas bancarias e incluso de otras funciones de su dispositivo.

Los piratas informáticos buscan redes wifi vulnerables para atacarlas.
Los piratas informáticos buscan cuentas bancarias vulnerables para atacarlas. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el portal El Economista, recientemente se ha identificado una nueva estafa que amenaza a usuarios en todo el mundo. Aunque estos modus operandi suelen originarse en un país específico, se expanden con rapidez hacia otras regiones.

En este caso, el fraude se presenta mediante un mensaje que alerta: “Tienes una transferencia retenida, para activar tus operaciones y evitar el bloqueo de sus cuentas, ingrese aquí (enlace)”.

Contexto: Antes de insertar la tarjeta en el cajero automático, fíjese en este mínimo detalle para evitar que astutos delincuentes lo estafen

El objetivo es sembrar miedo para que, en medio de la angustia, la persona siga las instrucciones del supuesto banco. Esta práctica, conocida como ingeniería social, se basa en la manipulación emocional más que en el uso de la fuerza, lo que la hace especialmente peligrosa.

Un solo clic puede derivar en pérdidas millonarias, sobre todo si se trata de cuentas de ahorro con grandes sumas de dinero. Además de credenciales, los estafadores solicitan datos sensibles como direcciones o números de documento de identidad.

Lejos de ser un hecho aislado, esta modalidad delictiva se repite con frecuencia y los casos tienden a aumentar si no se aplican medidas de prevención adecuadas. En este contexto, expertos en ciberseguridad, como los de la firma Keeper Security, recomiendan adoptar prácticas que reduzcan la exposición a estos riesgos.

Entre las recomendaciones más destacadas se encuentran:

  • Uso de contraseñas seguras: deben ser combinaciones aleatorias de al menos 16 caracteres que incluyan letras, números y símbolos. Según los especialistas, este tipo de claves dificulta considerablemente que los ciberdelincuentes logren adivinarlas o descifrarlas.
  • Preguntas de seguridad efectivas: funcionan como una barrera adicional, pues autentican que la cuenta pertenece realmente al usuario. En caso de respuestas incorrectas, las entidades suelen bloquear la cuenta de manera temporal, lo que impide accesos indebidos.
Las plataformas de correo electrónico son empleadas para cometer diversas estafas.
La digitalización de los servicios financieros y el uso de aplicaciones móviles hacen más accesibles las operaciones bancarias. | Foto: Getty Images

Al establecer este tipo de preguntas, los expertos aconsejan seguir ciertos criterios:

  1. Las respuestas deben construirse con un enfoque exclusivo, evitando reproducir información de fácil acceso en fuentes públicas.
  2. Conviene descartar preguntas cerradas que puedan responderse únicamente con un “sí” o un “no”.
  3. Es recomendable apartarse de lo obvio o rutinario, tanto en los temas tratados como en los datos empleados.
  4. La prioridad debe ser ofrecer contenido original y con un valor añadido que no se encuentre en lo habitual.
Contexto: Hackeo a base de datos de Google pone en riesgo a usuarios de Gmail; así puede asegurar su cuenta

La combinación de contraseñas robustas, autenticaciones adicionales y el escepticismo ante mensajes sospechosos puede marcar la diferencia entre mantener a salvo los recursos financieros o caer en manos de la delincuencia digital.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Petro: “a mí me gusta la piel canela, tengo ahí un problema, tenemos los colores de piel del arcoíris, me estoy metiendo en otro tema”

2. Esta es la probabilidad de que Colombia sea descertificada, según María Claudia Lacouture, de AmCham

3. Buques de guerra de la Armada se convertirían en salas de audiencia judicial

4. Alfredo Saade propone que se permita la reelección de Petro y que Uribe sea candidato a la Presidencia en 2026: “La gran final”

5. Polémica reacción de Morelos a la expulsión de Edwin Cardona en Libertadores: video arma controversia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cuentas bancariasFraudes financieros EstafadoresciberdelincuentesMensajes de texto

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.