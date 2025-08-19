Suscribirse

Tecnología

La técnica de estafa para desocupar todos sus ahorros de Nequi: “todo lo retiraron de un cajero automático”

Correos falsos y llamadas engañosas fueron usados para robar todo el saldo a un cliente de Nequi.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

20 de agosto de 2025, 1:12 a. m.
El dinero destinado al semestre universitario de una víctima desapareció tras un sofisticado engaño en Nequi.
Una reciente denuncia expuso cómo estafadores manipulan a usuarios de Nequi para quedarse con su dinero. | Foto: Nequi - Getty

Una nueva modalidad de estafa digital ha afectado a usuarios de Nequi, plataforma financiera utilizada por millones de colombianos para manejar su dinero de forma virtual.

El caso más reciente se presentó cuando una víctima recibió un correo supuestamente enviado por la aplicación, en el cual se le informaba que su cuenta había sido bloqueada por intentos fallidos de ingreso. El mensaje generó incertidumbre, y al intentar acceder a la aplicación se encontró con la misma alerta: debía esperar dos horas para restablecer el acceso.

El engaño tras la llamada de un falso asesor

Horas después, el Juan Jiménez, la víctima, contactó al servicio oficial de Nequi, donde le confirmaron que su cuenta estaba bloqueada temporalmente debido a intentos de ingreso no autorizados.

Como parte del protocolo, se le solicitó enviar una selfie con su cédula para validar la identidad. Sin embargo, minutos más tarde recibió una llamada de un supuesto asesor de la entidad, quien aseguró estar al tanto del caso. Esta persona, que resultó ser un estafador, le indicó esperar tres horas adicionales antes de intentar el desbloqueo.

@jjuanpajimenezz

Denuncia pública 🚨 Me vaciaron mi cuenta Nequi, ayúdame compartiendo y dando like 🥺 #Nequi #xzbcya #parati #colombia #estafa

♬ sonido original - Juan Jimenez

Confiado en la veracidad del contacto, pues la información coincidía con lo dicho por la línea oficial, el afectado siguió las instrucciones. Al ingresar nuevamente a la aplicación, observó que su cuenta aparecía desbloqueada, pero el saldo no estaba disponible. El falso asesor le indicó que debía esperar 30 minutos más para que se reflejara el dinero. Al cumplirse el tiempo, verificó que todos sus ahorros habían sido retirados en un cajero automático.

Contexto: La nueva modalidad de estafa que vacía las cuentas bancarias en segundos con peligrosos archivos adjuntos

Un proceso sin respuestas claras

Jiménez denunció de inmediato lo ocurrido ante Nequi y la Superintendencia Financiera. Sin embargo, recibió respuesta de la entidad dos días después, en la que se le informó que no era posible darle una solución favorable, al tratarse de un problema externo.

Posteriormente, en una nueva comunicación, le indicaron que debía acudir a un juez para continuar con el proceso. Por su parte, la Superintendencia aún no le ha dado respuesta.

Un joven perdió sus ahorros en Nequi tras caer en un fraude que inició con un correo fraudulento. | Foto: iStock

El dinero robado estaba destinado al pago del semestre universitario y a gastos de manutención, lo que dejó a la víctima en una compleja situación económica.

El caso refleja cómo los delincuentes logran entrelazar comunicaciones oficiales con engaños para generar confianza y acceder a las cuentas, una estrategia que exige a los usuarios extremar precauciones y verificar cuidadosamente cada contacto recibido.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Sería el peor error”: Petro envió mensaje a emisarios de Trump sobre invadir a Venezuela. Alertó consecuencias para Colombia

2. Explosión en la MLB: dos venezolanos protagonizan un duelo inédito que ya es parte de la historia

3. ‘Desafío Siglo XXI’: Andrea Serna le pegó un susto al equipo Omega y se reveló el nombre del nuevo eliminado

4. Pedida de mano con el volcán de Acatenango de fondo terminó en una ‘erupción de amor’, tras entrar en actividad volcánica una vez la novia dio el ‘sí’

5. Nuevo escándalo de corrupción vuelve a salpicar a esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NequiEstafaRobo de cuentas cuenta bancaria Ahorros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.