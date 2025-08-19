La técnica de estafa para desocupar todos sus ahorros de Nequi: “todo lo retiraron de un cajero automático”

Una nueva modalidad de estafa digital ha afectado a usuarios de Nequi, plataforma financiera utilizada por millones de colombianos para manejar su dinero de forma virtual.

El caso más reciente se presentó cuando una víctima recibió un correo supuestamente enviado por la aplicación, en el cual se le informaba que su cuenta había sido bloqueada por intentos fallidos de ingreso. El mensaje generó incertidumbre, y al intentar acceder a la aplicación se encontró con la misma alerta: debía esperar dos horas para restablecer el acceso.

El engaño tras la llamada de un falso asesor

Horas después, el Juan Jiménez, la víctima, contactó al servicio oficial de Nequi, donde le confirmaron que su cuenta estaba bloqueada temporalmente debido a intentos de ingreso no autorizados.

Como parte del protocolo, se le solicitó enviar una selfie con su cédula para validar la identidad. Sin embargo, minutos más tarde recibió una llamada de un supuesto asesor de la entidad, quien aseguró estar al tanto del caso. Esta persona, que resultó ser un estafador, le indicó esperar tres horas adicionales antes de intentar el desbloqueo.

Confiado en la veracidad del contacto, pues la información coincidía con lo dicho por la línea oficial, el afectado siguió las instrucciones. Al ingresar nuevamente a la aplicación, observó que su cuenta aparecía desbloqueada, pero el saldo no estaba disponible. El falso asesor le indicó que debía esperar 30 minutos más para que se reflejara el dinero. Al cumplirse el tiempo, verificó que todos sus ahorros habían sido retirados en un cajero automático.

Un proceso sin respuestas claras

Jiménez denunció de inmediato lo ocurrido ante Nequi y la Superintendencia Financiera. Sin embargo, recibió respuesta de la entidad dos días después, en la que se le informó que no era posible darle una solución favorable, al tratarse de un problema externo.

Posteriormente, en una nueva comunicación, le indicaron que debía acudir a un juez para continuar con el proceso. Por su parte, la Superintendencia aún no le ha dado respuesta.

Un joven perdió sus ahorros en Nequi tras caer en un fraude que inició con un correo fraudulento. | Foto: iStock

El dinero robado estaba destinado al pago del semestre universitario y a gastos de manutención, lo que dejó a la víctima en una compleja situación económica.