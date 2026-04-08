El mensaje que avisa si su celular tiene un virus: así puede eliminarlo para que delincuentes no ataquen sus cuentas bancarias

Un celular puede estar infectado con un virus sin que su propietario lo perciba, pero existen señales que ayudan a identificarlo y tomar medidas para proteger la información personal. Aunque pueda parecer un problema menor, el malware puede ser más peligroso de lo que se cree, ya que no solo compromete datos sensibles, sino que también puede afectar el funcionamiento del equipo.

Si tiene alguno de estos contenidos en su celular, bórrelos de inmediato porque podría ser víctima de un peligroso fraude o estafa

Según expertos de McAfee, algunas de las señales a tener en cuenta son: el sobrecalentamiento del dispositivo, provocado porque el malware hace que los componentes trabajen en exceso; bajo rendimiento, reflejado en lentitud general, fallos en las aplicaciones y disminución de la duración de la batería incluso después de reiniciar; acciones extrañas, como la apertura de páginas sin autorización o la aparición de aplicaciones no instaladas por el usuario; y gastos no autorizados, cuando accede a datos financieros.

Un indicio más evidente son los mensajes extraños que se envían automáticamente. Cuando un celular está infectado, el software malicioso puede acceder a la lista de contactos y utilizar el dispositivo para enviar enlaces fraudulentos a amigos, familiares o conocidos. La intención es aprovechar la confianza entre contactos para propagarse rápidamente, generando una cadena de infección que se expande con facilidad.

Los virus afectan el rendimiento del celular, haciendo que se caliente, se vuelva lento o que las aplicaciones fallen. Foto: Getty Images

Estos mensajes suelen llegar por correo electrónico, aunque es más común que aparezcan en redes sociales o aplicaciones de mensajería. A menudo incluyen enlaces sospechosos o promociones llamativas que buscan que otros usuarios hagan clic sin dudar, y al provenir de un contacto conocido, las víctimas tienen más probabilidades de caer en la trampa.

Para eliminarlo y proteger la información, se recomienda instalar un antivirus confiable, eliminar aplicaciones y archivos sospechosos, borrar la caché y el historial de navegación. En casos más graves, puede ser necesario restaurar el dispositivo a su configuración de fábrica, siempre después de realizar una copia de seguridad. Tras limpiar el equipo, es fundamental cambiar las contraseñas.

El malware puede operar en segundo plano, enviando información a terceros sin afectar las funciones visibles del dispositivo. Foto: Getty Images

La creciente presencia de virus en celulares subraya la importancia de mantener la seguridad y la privacidad digital a diario. Además, es aconsejable revisar el celular y otros dispositivos vinculados con un antivirus confiable, dado que el malware puede operar en segundo plano sin ser detectado. Detectarlo y eliminarlo a tiempo es clave para evitar que el problema se agrave y ponga en riesgo tanto la seguridad del usuario como la de sus contactos.