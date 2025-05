Alerta por peligrosa estafa con IA: suplantan a famosos para engañar a seguidores y cometer fraudes

En ese contexto, de acuerdo con una encuesta de Kaspersky , el 63 % de los encuestados no sabe qué es un deepfake y el 72 % asegura que tampoco sabe cómo reconocer un contenido de este tipo. Esta falta de conocimiento es ampliamente aprovechada por los ciberdelincuentes , pues las estafas mediante mensajes falsos crecieron un 120 % en Colombia en 2024, de acuerdo con el Panorama de Amenazas 2024 de la compañía citada.

¿Cómo funciona esta modalidad de estafa?

Las víctimas suelen ser seguidores fieles o personas vulnerables que, motivadas por la emoción o la admiración, no detectan la falsedad del contenido. En muchos casos, las imitaciones son tan realistas que incluso expertos en tecnología han admitido la dificultad de distinguir entre una persona real y una generada por IA.

“Estas estafas logran su objetivo no solo por lo sofisticado de la tecnología detrás de ellas, sino porque muchas personas aún desconocen su existencia o no saben cómo identificarlas. En un mundo digital que avanza a gran velocidad, mantenerse informado sobre cómo evoluciona la tecnología —y los riesgos que trae consigo— ya no es opcional, es una forma de autoprotección”, señaló Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky.